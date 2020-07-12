Taşlar dökülüyor

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Alihtia gazetesi “Rusya’da Eğitime Hiçbir Tepki Yok… Andreas Pendaras, Amerika’da askeri eğitime karşı çıkan AKELe cevap veriyor” başlıklı haberinde, AKEL’in RMMO’nun IMET programına alınmasına gösterdiği tepkiye DİSİ’nin, savunma ve güvenlik alanlarındaki danışmanı emekli komutan Andras Pendaras aracılığıyla cevap verdiğini yazdı.

Habere göre Pendaras 1995’ten bugüne kadar yüzlerce RMMO subayının, Rum yönetiminin edindiği çeşitli Rus silah sistemlerine dair eğitimleri çerçevesinde Rusya’daki askerî okullarda eğitim gördüğünü, AKEL’in buna hiç tepki göstermediğini vurguladı.

IMET programının RMMO personeline ABD’deki Harp Okulu, Savunma Koleji, piyade, topçu, zırhlı v.b. gibi okullarda ve diğer özel askeri alanlarda eğitim verilmesini öngördüğüne işaret eden Pendaras programa, RMMO personelinin ABD’nin askeri faaliyetlerine katılmasının dahil olmadığını söyledi.

Eleni destek verdi

Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus “çocuklarımızın ABD’nin savaşlarına katılması anlamına gelmeyecek şekilde, askerlerimizin eğitilmesinden yanayız” derken, Vatandaşlar İttifakı, RMMO askerlerinin ABD’deki askeri okullarda eğitilmesine dair tartışmanın anlamsız olduğunu belirterek “savunma ve güvenlik alanlarında bize sunulan her yardımı memnuniyetle kabul ederiz” ifadesini kullandı.

Aynı gazete, ABD’nin Rum Milli Muhafız Ordusu askerlerini eğitme niyetine Rum tarafından da sert tepki geldiğini, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun “Kıbrıs Ordusu”nun ABD tarafından eğitilmesine tamamen karşı olduğuna dikkat çekti.

Kiprianu ikna olmadı

Bu arada gazetenin “Yeni Savunma Bakanı, Görüşmeleri Sırasında Sakinleştirmeye Çalıştı Ama Andros Kiprianu Hiçbir Şekilde İkna Olmuyor” başlıklı haberinde, yeni Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in dün AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile ilk görüşmesini yaptığı belirtildi. Gazete, ana konusunu ABD’nin Güney’i IMET programına alma niyetinin oluşturduğu görüşmede, Petridis’in Kiprianu’yu ikna edemediğini vurguladı.

Habere göre Petridis görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, ABD’nin askerî eğitim programının Güney Kıbrıs’ın başka ülkeler ile bağlarını kesmesinin söz konusu olmadığını iddia ederek “Rusya ezelden beridir mükemmel işbirliği içerisinde olduğumuz bir ülke ve sizi temin ederim ki bu işbirliğinin kesilmesi söz konusu değil” ifadesini kullandı.

Habere göre Kiprianu, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada “Kıbrıs Ordusu’na askerî eğitim verilmesi meselesi ABD’nin bölgedeki hedeflerinin Rus, Çin ve İran menfaatlerini ortadan kaldırmak ve bunun için de Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’i kullanmak olduğunu netleştiren Rubio-Menendez yasasından ortaya çıktı” ifadesini kullandı.

“Mesele hükümetin önüne konulduğunda cevabın, ABD’nin tek yanlı kararı olduğu, buna destek vermedikleri ve böyle bir çabaya katılmalarının söz konusu olmadığı şeklinde olduğunu hatırlatan Kiprianu “yavaş yavaş bütün bunların uygulanmakta olduğunu tespit ediyoruz” dedi, şöyle devam etti:

“ABD’nin niyeti iyi olsa, ekonomik, askeri alanda, turizm alanında bize yardımcı olmak için bölgeye gelse ve bugünkü Rus ve Çin sermayesinin, Rus ve Çinli turist akışının ve Türkiye’ye karşı politikanın yerini alsaydı, tamam, bu bardağı da içelim, Kıbrıs’ın ve Kıbrıs halkının çıkarına somut karşılıklarla ABD armadasına bağlanalım denilebilirdi. Maalesef ABD ne ekonomi, ne turizm, daha çok da siyasi alanda Türk meydan okumalarına karşı bize destek verme niyeti göstermedi.”