Tüm esnaf isyanlarda

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Suriçi bölgesinde bulunan ve içerisinde restoran cafe ve marketlerin bulunduğu bir cadde, Gazimağusa Belediyesi tarafından akşam 20.00’den sonra araç trafiğine kapatıldı. Bu kararın ardından işlerinin düştüğünü belirten esnaf ise duruma tepki gösterdi. Pandemi nedeniyle 3 aya yakın kapalı kaldıklarını ve ancak bir toparlanma dönemine girdiklerini belirten esnaf, alınan karar ile akşam 20.00’den sonra kimsenin dükkanlarına gelmediğini ifade etti. Esnaf, “Pandemiden sonra alınan bu kararla resmen bizi yok ediyorlar” diyerek tepkisini dile getirdi. Karar alınmadan önce kendilerinin görüşüne başvurulmadığını savunan esnaf bu konuda hem Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e hem de hükümet yetkililerine eleştiride bulundu. Sokaktaki 18 esnaftan 16’sının uygulamaya konulan karara karşı olduğunu belirten esnaf, yanlıştan dönülmesi çağrısında bulundu. Esnaf, sokağın yeniden araç trafiğine açılması için hukuki mücadele başlatıldığını da aktardı.

Esnaf ne dedi?

Nurettin Nur: Belediye tarafından cadde 1 Temmuz’dan itibaren, akşam saat 20.00’den sonra araç trafiğine kapatıldı. Bu karar alınırken bize danışılmadı ve hiç bir gerekçe gösterilmedi. Bölgede toplam 18 esnaf var, 16 tanesi bu uygulamaya karşı çıktı. Zaten gündüzleri sinek avlıyoruz, bu uygulama ile akşamları da kimse dükkanlarımıza gelmiyor. Bir an önce yolun araç trafiğine açılmasını istiyoruz.

Özcan Yağlı: Akşam 20.00’den sonra cadde araç trafiğine kapatılıyor, bölgede zaten park yeri sıkıntısı var bir de böyle saçma bir karar alıyorlar. Benim işletmem araç trafiğine kapatılan noktanın hemen yanı başında bulunuyor ve tam viraj üzerinde. Bir gün hızlı gelerek yolun kapalı olduğunu fark etmeyen bir aracın, işletmemizin içerisine girmesinden korkuyorum. Yolu araç trafiğine açmaları gerek, işlerimiz olumsuz yönde etkileniyor.

Mesut Akkent: Yol kimseye haber verilmeden akşam araç trafiğine kapatıldı. 18 esnafın 16 tanesi bu uygulamaya karşı olmasına rağmen sadece 2 esnaf böyle bir uygulama istedi. 16 tane esnaf yok sayıldı. Belediyede görüşecek bir muhatap bulamıyoruz. Biz korona nedeni ile 3 aya yakın kapalı kaldık. Tam işleri toparlamaya başlıyorken şimdi de böyle bir uygulama ile karşı karşıya kaldık.

Mehmet Akkent: Yolu bize sormadan kapattılar. Hukuk mücadelemizi başlattık, biz şu ana kadar sadece kendi işimizle uğraşan kişilerdik, ancak görüyoruz ki herkes istediği gibi yol kapatabiliyor. Çok yazık, zaten esnafın durumu kötü. 3 ayın ardından toparlanma aşamasına giren esnafa böyle bir darbe vuruluyor. 2 kişinin lafı ile 16 esnaf yok sayılıyor.