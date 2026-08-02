Ankara’dan destek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC’nin dijital altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, 15 Kasım’da 5G teknolojisine geçileceğini açıkladı. Arıklı, “Bütün engellemelere rağmen önümüzdeki bir yıl içerisinde ‘Evden Eve Fiber’ projesini de gerçekleştireceğiz ve insanımızı çağdaş bilişim teknolojisine kavuşturacağız” dedi.

Bakan Arıklı, ayrıca Kuzey Kıbrıs’ta dijital güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla Türkiye’de uygulanan “Siber Devriye” sisteminin hayata geçirilmesi için çalışma yapılacağını da açıkladı.

Arıklı, Türkiye’deki uygulamanın başarılarına dikkat çekerek, “Mavi Vatan” kavramının ardından geliştirilen “Siber Vatan” anlayışının dijital tehditlere karşı önemli bir güvenlik modeli oluşturduğunu ifade etti.

Arıklı, gerekli yasal ve teknik altyapının hazırlanmasının ardından KKTC’de de “Siber Devriye” faaliyetlerinin başlatılmasının hedeflendiğini belirtti.

Türkiye’de uygulanan sistemin internet ortamında işlenen suçların tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik dijital izleme ve inceleme faaliyetlerini kapsadığını aktaran Arıklı, “Siber Devriye” çalışmalarının şu alanlara yönelik yürütüldüğünü kaydetti:

Arıklı'nın konuyla ilgili paylaşımının tamamı şu şekilde:

" ASAV'ın organizasyonunda, Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi dinledik. Göreve geldiği 6 aylık süre içerisinde trafikten, organize suç örgütlerine, kadına şiddetten, sokak köpeklerine kadar birçok konuda, başarılı bir şekilde yürüttüğü icraatları anlattı.

Sunumunda benim için en önemli bölüm, siber suçlarla mücadele bölümü idi. Siber suçlarla ilgili Türkiye’de başlatılan Siber Devriye’nin başarılarını anlattı bizlere.

Mavi Vatandan sonra geliştirilen bir başka kavram olan 'Siber Vatan' kavramı idi. Siber Vatanı Dijital tehlikelerden koruyacak Siber Devriye, emniyet birimleri veya diğer yetkili kurumlar tarafından internette işlenen suçları tespit etmek ve önlemek amacıyla yürütülen dijital izleme ve inceleme faaliyetlerini ifade ediyor.

Önümüzdeki dönem gerekli yasal ve teknik altyapıyı kurarak Kıbrıs’ta da hayata geçirmeyi planladığımız Siber Devriye faaliyetleri, genellikle şu alanlara yönelik çalışıyor Türkiye’de.

-Çevrim içi dolandırıcılık

-Kimlik hırsızlığı

-Zararlı yazılım ve siber saldırılar

-Çocukların çevrim içi istismarı

-Yasa dışı bahis faaliyetleri

-Terör ve organize suçlarla bağlantılı dijital faaliyetler…

“Evden Eve Fiber”

Bakan Arıklı, KKTC’nin dijital altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, 15 Kasım’da 5G teknolojisine geçileceğini belirtti.

Arıklı, “Bütün engellemelere rağmen önümüzdeki bir yıl içerisinde ‘Evden Eve Fiber’ projesini de gerçekleştireceğiz ve insanımızı çağdaş bilişim teknolojisine kavuşturacağız” dedi.

Dijital dönüşüm sürecinde güvenliğin de öncelikli olduğunu vurgulayan Arıklı, teknolojik gelişmelerin yanında vatandaşların dijital tehditlere karşı korunmasının da temel görevleri arasında olduğunu ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2026, 04:53