Anlamlı işbirliği

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” dolayısıyla Lefkoşa Girne Kapısı’nda farkındalık etkinliği düzenledi.

Etkinlikte, PGM mensupları ile dernek temsilcileri farkındalık için vatandaşlara rozet dağıtarak, erken tanı hakkında bilgi verdi. Meme kanseri farkındalığının evrensel sembolü kabul edilen pembe kurdeleli pankart da açılan etkinlikte bazı katılımcılar da pembe giyindi.

Polis Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Şube Amiri Yılmaz Hacıoğulları, etkinlikte yaptığı açıklamada, diğer projelerde olduğu gibi PGM olarak Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin etkinliğine katkı koyduklarını dile getirdi.

Meme kanseri konusunda farkındalık yaratmak için tüm ilçelerde rozet ve broşür dağıtıldığını kaydeden Hacıoğulları, bu anlamlı etkinliklerinden dolayı derneğe teşekkür etti.

Okullara da gidilecek

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Ayşe Kanlıada da, “1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olduğunu anımsatarak, bu etkinlikleri bir aya değil yıla yaymak için çalıştıklarını söyledi.

Kanlıada, Polis Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla tüm ilçelerde eş zamanlı düzenledikleri etkinlikle farkındalık yaratmaya çalıştıklarını dile getirerek, “Kendimizi koruyalım, annemizi koruyalım” sloganıyla bu ay okullara da gideceklerini kaydetti.

Ayşe Kanlıada, her etkinliğin bir farkındalık olduğunu ifade etti.

Her zaman yanlarında olan Polis Genel Müdürlüğü’ne ve katkı koyanlara teşekkür eden Kanlıada, “Farkında olalım, farkında olunca tarama yapalım. Erken tanının önemi, farkında olmadan kesinlikle ortaya çıkmaz.” dedi.

