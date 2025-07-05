Aranan 2 kişi var

Suna ERDEN

Gönyeli’de gerçekleşen operasyon kapsamında tutuklanan Barış Hüseyin Polattemir yeniden mahkemeye çıkarıldı. İfadesinde uyuşturucu sattığını itiraf eden zanlı hakkında 7 gün ek tutuklama emri alındı. Bu arada ilk etapta tutuklanan Hatice Demir’in suçla bağlantısının olmadığı tespit edildi.

Polis memuru; 30 Haziran 2025 tarihinde Barış Hüseyin Polattemir’in uyuşturucu sattığı yönünde gelen ihbar üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiğini söyledi.

Polis; zanlının Gönyeli’deki evinde Narkotik Ekipleri tarafından arama yapıldığını belirtti.

Polis, yapılan aramada satışa hazır paketler halinde toplam 27 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde; üzerlerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 4 bin TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Zanlı Barış Hüseyin Polattemir’in suçunu kabul ettiğini kaydeden polis; ifadesinde uyuşturucu maddeyi telefonla irtibat kurduğu bir şahıs aracılığıyla ithal ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis; zanlının ayrıca ifadesinde 4 gram uyuşturucuyu 4 bin TL’ye satarak, kazanç elde ettiğini söylediğini de aktardı.

7 gün daha hücrede

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek tutuklama emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini söyledi. Polis; zanlının uyuşturucuyu teslim aldığı bölgedeki güvenlik kamerasının emare olarak alındığını ve inceleme yapılacağını söyledi. Üç kişinin sorgulandığını, iki kişiden ifade alındığını kaydeden polis; alınacak yeni ifadeler, aranan 2 şahıs olduğunu söyleyerek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

