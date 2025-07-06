Girne’de coşkuyla gerçekleşti

Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Spor Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen, Merit International Sosyal İşler Koordinatörlüğü’nün destek verdiği Golden Ribbon International Rhythmic Gymnastics Tournament, Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirildi.

Uluslararası nitelik taşıyan turnuvada; Türkiye’den 8 kulüp, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 3 kulüp, Rusya’dan 2 kulüp, Gürcistan ve Moldova’dan sporcular yer aldı. Toplamda 132 genç sporcu,

farklı yaş kategorilerinde sergiledikleri performanslarla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinliğe sosyal sorumluluk kapsamında destek veren Merit International Sosyal İşler Koordinatörlüğü

ve Meritta Club, geleceğin teminatı olan çocukların her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, spora ve gençliğe verdikleri desteği bir kez daha ortaya koydu.

Turnuva boyunca hem sporun birleştirici gücü hem de ritmik cimnastiğin zarafeti ön plana çıkarken,

organizasyon sporcular, aileler ve izleyicilerden tam not aldı.

