Camı kırdı, girdi

Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Boğaz bölgesinde dün sabaha karşı yaşanan olayda, ayrılma aşamasında olduğu eşinin evinde başka bir erkekle olduğunu gören Uğur Emre Kılıçoğlu dehşet saçtı.

Öfkeye kapılan Kılıçoğlu, boşanma aşamasında olduğu eşinin erkek arkadaşı E.Z. isimli şahsı 6 yerinden bıçakladı.

E.Z.; Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Zanlının eşinin evine mutfak kapısının camını kırarak girdiği öğrenildi.

Zanlı 3 gün tutuklu kalacak

Elde edilen bilgilere göre; olay, dün sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Oray Sitesi içerisindeki bir dairede meydana geldi.

İddiaya göre; Uğur Emre Kılıçoğlu, ayrılma sürecinde olduğu eşinin evine mutfak kapısının camını kırarak girdi.

Zanlı önce eşini darp etti, ardından E.Z.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden 6 kez bıçakladı. Farklı yerlerinden bıçaklanan E.Z., olay yerinden kaçarak yaralı vaziyette Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne gitti. İlk müdahalenin ardından ameliyata alınan E.Z. yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Uğur Emre Kılıçoğlu, çok kısa sürede Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Boğaz Karakolu’nda görevli polis ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı, “adam öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme; zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk emri verdi.