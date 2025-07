‘Güney bundan rahatsız’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan temaslarını tamamlayarak KKTC’ye döndü.

Ercan Havalimanı’nda basın toplantısıyla temaslarını değerlendiren Tatar, KKTC algısının yükseldiğini vurguladı.

KKTC gerçeğinin her geçen gün daha fazla görüldüğünü ve duyulduğunu kaydeden Tatar, bunun da Güney Kıbrıs’ta rahatsızlık yarattığını söyledi.

Basın toplantısında, 16-17 Temmuz’da New York’ta gerçekleştirilecek genişletilmiş Kıbrıs toplantısına da işaret eden Tatar, “Biz bu görüşmelere iki devlet arasında bazı konularda işbirliği yapılabilir mi yapılamaz mı noktasındaki anlayışımızla katılacağız” dedi.

Temaslarını değerlendiren Tatar, Azerbaycan’da şahsına ve Kıbrıs Türk halkına verilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk devletleri ile ilişkileri geliştirme ve özellikle KKTC’ye uygulanan ambargo ve izolasyonların aşılması yönünde, gerek Türkiye, gerekse Azerbaycan’ın verdiği desteğe teşekkür etti.

Tatar, “Bu milli siyasetin yürütülmesinde aşama aşama çok önemli adımlar attığımızı ve Azerbaycan ile her türlü ilişkilerimizin gelişmesinin bizleri çok mutlu ettiğini ifade ettim” dedi.

Azerbaycan temaslarının KKTC algısını yükselttiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan halkına göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.

“KKTC bayrağıyla salonda yer aldık”

Hankendi şehrinde düzenlenen 17’nci Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi’nde de şahsına gösterilen hürmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, bu ailenin bir parçası olarak ilk kez bu kadar üst düzey temsiliyetle ve KKTC bayrağıyla salonda yer aldıklarını kaydetti.

Tatar, “Bu da esas itibariyle KKTC’nin artık kabul edilmekte olduğunu gösteriyor. Tanınma noktasında sıkıntılarımız olabilir ancak orada o şekilde temsil edilmemiz, KKTC gerçeğini, Kıbrıs Türk halkının kendi devletiyle bu yolu yürüdüğünü ve Kıbrıs’ta elbette bir anlaşma için bizlerin de adım attığını ancak bu kadar yıldır bizim hep iyi niyetimize rağmen karşı tarafın adım atmaması dolayısıyla bir anlaşmanın olamadığını ancak 1963’ten günümüze Kıbrıs Türk halkının üzerinde ambargo, izolasyon ve kısıtlamaların çok acımasız bir şekilde hala devam ettirildiğini ve bunun bir insanlık ayıbının ötesinde, artık insanların vicdanında da sorgulanması gereken bir muamele olduğunu dile getirdim.”

Cumhurbaşkanı Tatar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyelerine, KKTC ile ilişkilerini daha da geliştirmeleri için destek beklediğini ilettiğini söyledi.

Tatar, Erdoğan’a teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EİT Zirvesi’nde yaptığı konuşmada KKTC Cumhurbaşkanı olarak kendisinin orada olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini ve Kıbrıs Türk halkı ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyelerinden KKTC ile daha fazla ekonomik ticari ve siyasi münasebetlerini artırmalarını beklediğini açık ve net ifade ettiğini kaydetti.

Tatar, Erdoğan’a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Tüm bunları Kıbrıs Türkü’nün mücadelesinde önemli adımlar olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC gerçeğinin her geçen gün daha fazla görüldüğünü ve duyulduğunu söyledi.

Tatar, Güney Kıbrıs’ın ise bu gelişmelerden rahatsızlık duyduğunu belirterek, “Çünkü buradaki görünürlüğümüzün ve dünyadaki algının değiştiğini görüyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “İnanıyorum ki uzun vadede iki devletli siyaset, KKTC’yi her yerde tanıtma ve ayrı bir halk olarak bu mücadeleyi yürütmemiz gerektiğini anlatmak, duyurmak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile KKTC’nin daha da güçlenmesi için vereceğimiz çabalar Kıbrıs Türk halkının geleceğini ve gelecekte bu topraklarda barış huzur ve güven için de yaşayabilmesinin dayanağıdır” ifadelerini kullandı.