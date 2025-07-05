Dalgalara yenildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Silver Beach sahilinde önceki gün sabah saatlerinde bulunan cansız bedenin, 28 yaşındaki Talha Yıldırım’a ait olduğu tespit edildi. Genç adamı ailesi otopsi öncesinde teşhis etti. Yapılan otopside vücudunda herhangi bir darp, cebir, bağla boğulma izi ya da kesici/delici alet yarası bulunmazken, ölüm sebebinin "suda boğulma" olduğu belirlendi. Talha Yıldırım’ın cansız bedeninin bulunmasından iki gün önce, şişme bir botla denize açıldığı öğrenildi. Rüzgarın etkisiyle botun alabora olduğu, genç adamın ise hayatta kalmak için büyük çaba sarf ettiği belirtildi. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, şişme botun sürüklenmesi üzerine Yıldırım, 112 Acil Servis’i aramaya çalıştı ancak telefonun sinyal alamaması nedeniyle yardım isteyemedi. Botun batmak üzere olduğunu fark eden genç, spor ayakkabılarını su yüzeyinde kalmasına yardımcı olması için boynuna geçirerek suya atladı ve yüzerek kıyıya ulaşmaya çalıştı. Ancak sert dalgalar Talha Yıldırım’a geçit vermedi. Babası polis mensubu olan Talha Yıldırım’ın çevresinde sevilen biri olduğu, ölüm haberinin başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğduğu belirtildi.