Telefonları incelemede

Suna ERDEN

Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa’da düzenlenen, 75 gram kokain ve 35 adet hapın ele geçirildiği operasyonda tutuklanan zanlılar Eyüp Seyfioğlu, Mehmet Berzan Çiftel ve Ahmet Said Erciyes yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 7 gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Zanlılara uyuşturucu temin eden şahısların arandığı, cep telefon görüşmelerinin inceleneceği belirtildi.

Polis; 1 Temmuz 2025 tarihinde saat 11. 40 sıralarında CÖŞ ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından zanlı Eyüp Seyfioğlu’nun Ortaköy’de araç içerisinde tespit edildiğini söyledi. Polis memuru; zanlının ekipleri görünce aracın camından naylon bir poşet attığının tespit edildiğini belirtti.

Atılan poşetin emare alındığını, zanlının ise tutuklandığını kaydeden polis; poşette 50 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini açıkladı.

Polis; akabinde zanlının Ortaköy’deki evinde arama yapıldığını; 25 gram kokain ile 35 adet uyuşturucu hap olduğuna inanılan maddeler ele geçirildiğini kaydetti. Polis; zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeleri Çiftel ve Erciyes’in evinde sakladığını; onların 30 Haziran’da uyuşturucuları kendi ikametgahlarına getirdiğini söylediğini kaydetti. Polis; Çiflel ve Erciyes’in de tutuklandığını belirtti. Polis; Çiftel’in Kızılbaş’taki evinde yapılan aramada üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan metal plak, 2 adet kart, 5 ve 10 TL banknot bulunduğunu kaydetti. Polis; zanlı Erciyes’in Köşklüçiftlik’teki evinde yapılan aramada ise üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan 5 ve 10 TL banknot bulunduğunu kaydetti.

Polis; zanlı Seyfioğlu ile Erciyes’in gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini açıkladı.

Kan ve idrar örnekleri analize gönderilecek

Polis; zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutuklama emri alındığını; bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini söyledi. Polis; 2 günde 6 kişinin sorgulandığını, 2 ifade temin edildiğini belirtti. Polis memuru; zanlıların kendi istekleriyle kan ve idrar örneği verdiğini, bu örneklerin uyuşturucu testi için analize gönderileceğini belirtti. Polis; meseleyle ilgili bir adet kamera görüntüsü tespit edildiğini ve bu görüntünün inceleneceğini kaydetti. Zanlıların cep telefonlarının da inceleneceğini belirten polis, aranan 2 kişi olduğuna vurgu yaptı.

Polis memuru; alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek,

7 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlılar aleyhlerine getirilen suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

Mahkeme; zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.