Asfalt dökümü yapılıyor

İskele Belediyesi sınırları içerisinde, kent merkezi ve köylerde yürütülen asfalt döküm çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İskele ve bağlı 21 köyde, yıllar içinde yıpranan yolların yenilenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar, planlanan program doğrultusunda hız kesmeden sürdürülüyor.

Ekipler, bu kapsamda İskele Merkez’de Anadolu, Işık, Devrim, Sakarya ve Ankara sokaklarında asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarla hem sürüş güvenliğinin artırılması hem de vatandaşların günlük yaşamda daha konforlu ulaşım imkânına kavuşması hedefleniyor.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, yol kalitesini artırmak ve halkın güvenliğini sağlamak için yoğun bir program yürüttüklerini söyledi.

Sadıkoğlu, İskele merkez ve köylerde ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde asfalt çalışmalarının planlı şekilde devam edeceğini vurguladı.

Başkan, “Amacımız, zamanla yıpranan yolları yenileyerek halkımıza daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunmak” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek, yol kalitesindeki artışın trafik güvenliği ve günlük ulaşım konforu açısından önemli olduğunu ifade etti.



