Devreye  girmesi  isteniyor

Rum basınında yer alan haberlere göre; Avrupa Birliği’nin karşılıklı savunma yükümlülüğünü düzenleyen “42(7)” maddesinin uygulanmasına yönelik tartışmalar yeniden gündeme geldi.

Bahsedilen “42(7)” maddesi, bir üye ülkeye saldırı olması halinde diğer üyelerin yardım etmesini öngörüyor. Ayrıca Güney Kıbrıs gibi NATO üyesi olmayan ülkeler için bu madde hayati önem taşıyor.

NATO’nun birçok AB üyesine sağladığı güvenlik şemsiyesinin, söz konusu maddenin bugüne kadar fiilen uygulanmamasının başlıca nedenlerinden biri olduğu ifade ediliyor.

Bu nedenle Rum tarafı, söz konusu maddenin aktif hale getirilmesini istiyor. Rum tarafının girişimleriyle “42(7)” maddesine ilişkin tartışmaların resmen başladığı ve konunun 23-24 Nisan tarihlerinde Güney Kıbrıs’ta yapılacak gayri resmi Avrupa Konseyi toplantısında ele alınacağı ifade edildi.

Brüksel’de tartışma başlatıldı

Fileleftheros gazetesi, Rum yönetiminin ay başından itibaren attığı adımların Brüksel’de önemli bir tartışma başlattığını, ancak üye ülkeler arasında bu konuda görüş birliği bulunmadığını yazdı.

Orta Doğu’da yaşanan son gelişmelerin, AB üyesi ülkelerin güvenlik alanındaki eksikliklerini ortaya koyduğu, buna karşın Ukrayna savaşı sürecinde bu durumun aynı ölçüde gündeme gelmediği belirtildi.

Gazete, Ukrayna örneğinde Rusya’dan etkilenen AB ülkelerinin aynı zamanda NATO üyesi olmaları nedeniyle ittifakın koruması altında bulunduğuna dikkat çekti.

Haberde, NATO’nun özellikle Doğu Avrupa ve Baltık ülkeleri üzerindeki etkisinin, AB’nin güvenlik politikalarını da şekillendirdiği ve Avrupa güvenliği tartışmalarının büyük ölçüde Rusya’nın saldırganlığı çerçevesinde ele alındığı ifade edildi.

Rum tarafında rahatsızlık yarattı

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas’ın, AB Dış İlişkiler toplantısı sonrasında yaptığı “bu Avrupa’nın savaşı değil” açıklamasının tesadüfi olmadığı, bunun özellikle Baltık ülkelerinde hâkim olan yaklaşımı yansıttığı kaydedildi.

Bu açıklamanın Rum tarafında rahatsızlık yarattığı belirtildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Brüksel temasları sırasında yaptığı açıklamaların da bu yaklaşımlara tepki niteliği taşıdığı ve memnuniyetsizliğini açık şekilde dile getirdiği aktarıldı.

Ayrıca “42(7)” maddesinin devreye alınmasına yönelik mekanizmalarla ilgili başlatılan tartışmaya Yunanistan, İrlanda, Fransa, İspanya, Almanya, Hollanda ve İtalya’nın da destek ve dayanışma gösterdiği ifade edildi.

Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, AB’den söz konusu maddenin uygulanmasına yönelik bir yol haritası hazırlanmasını değerlendirmesini talep ettiği, bu konunun Kallas tarafından da gündeme getirildiği belirtildi.

Rum hükümet çevrelerinin ise AB içinde ortaya konan dayanışma mesajlarının ve alınan kararlara yansıyan ifadelerin, Güney Kıbrıs’ın güvenliğinin AB’nin kolektif güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit ettiği görüşünü dile getirdiği aktarıldı.

