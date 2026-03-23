Dayanışma ruhu yaşatılıyor

Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörlüğü, bu Ramazan ayında da toplumsal dayanışmayı sürdürerek ihtiyaç sahibi aileler ve kurumlara destek sağladı. Koordinatörlük, Sosyal Yardım Dairesi’nden yardım alan 150 aileye Ramazan kolisi dağıtırken, Lapta Huzurevi’nde kalanlar için bayramlık kıyafetler temin etti.

Şehit Hasan Cafer İlkokulu’na laptop, Mustaf Çağatay İlkokulu’na müzik sistemi sağlandı. Ayrıca ülkemizi Türkiye’de temsil eden Karaoğlanoğlu İlkokulu Eskrim Takımı’na da sponsor olunarak genç sporcular desteklendi.

Bu kapsamda, Sosyal Yardım Dairesi’nden yardım alan 150 aileye hazırlanan Ramazan kolileri ulaştırıldı. Ayrıca Lapta Huzurevi ve Lefkoşa Dayanışma ve Eğitim Merkezi’ne koliler teslim edilerek, yaşlı ve ihtiyaç sahibi bireylerin Ramazan ayını daha huzurlu geçirmeleri sağlandı. Lapta Huzurevi’nde konaklayanlar için ayrıca bayramlık kıyafetler temin edilerek huzurevi müdürlüğüne teslim edildi. Böylece hem Ramazan ayı boyunca temel ihtiyaçlar karşılanmış hem de bayram öncesi moral ve mutluluk artırılmış oldu.

Okullara destek

Merit Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, yaptığı açıklamada, Ramazan ayında çok sayıda kişiye destek olmanın huzur verici olduğunu belirtti.

Gürses, bu tür dönemlerin toplumsal dayanışmayı artırmak için fırsat sunduğunu vurgulayarak, Merit Otelleri’nin KKTC ekonomisine katkı sağlarken, ülke insanının yanında olmayı da bir ilke olarak benimsediğini ifade etti.

Gürses, “Her zaman ülke insanının yanında olmaya devam edeceğiz” diyerek, kurumun sosyal sorumluluk anlayışının devam edeceğini aktardı.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2026, 09:40