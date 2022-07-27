“Asgari ücret net 8 bin 600 TL oldu”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu kez nisabı sağlayarak toplandı. İşçi tarafının masayı terk ettiği toplantının sonucunda Çalışma Bakanı son noktayı koydu. Bakan Taçoy, “Asgari ücret oybirliği ile net 8 bin 600 TL oldu” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, eylül ayına kadar hayat pahalılığı oranını yüzde 30 olması durumunda eylül ayında masanın yeniden toplanacağını belirtti.



“EMEKLİ KATKI ENGELLİ AYLIKLARININ FARKI CUMA’YA…”

Taçoy, emekli katkı payı ve engelli aylıkları ile ilgili ise “Asgari ücret belirlenmediği için eski asgari ücret üzerinden ödendiler. Asgari ücretin değişmesi durumunda oluşan fark Cuma günü ek olarak ödenecek” dedi.



SOSYAL YARDIM ALANLARA HP 2 DEFA UYGULANACAK

Sosyal yardım alanların maaşlarında ise ilk kez bir değişikliğe gidildiğini ve hayat pahalılığının 2 kez uygulanmasının kararlaştırıldığını söyleyen Taçoy, “Onlar da bugün ödendi, ekler Cuma günü ödenecek” şeklinde konuştu.



İŞÇİ ‘HAKSIZ İSTEM’ DEDİ, İŞVEREN ‘VASIFSIZIN ÜCRETİ’ DEDİ

İşçi temsilcisi Ahmet Serdaroğlu ise işverenlerin yaptığı haksız talepler nedeniyle maaşların tartışıldığını söyledi. İşveren temsilcisi Metin Arhun ise “Vasıfsız bir işçinin alacağı ücreti belirliyoruz.” dedi. İşçi tarafı toplantıda 8 bin 600 TL’nin üzerinin verilemeyeceği ve 8 bin 600 TL’nin oylanmasına geçilmesi üzerine toplantıyı terk etti.



TAÇOY: ASGARİ ÜCRET OYBİRLİĞİ İLE 8 BİN 600 TL OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da Asgari ücretin oybirliği ile 8 bin 600 TL olarak belirlendiğini ve uygulamaya bu rakamın gireceğini söyledi. Taçoy, Asgari Ücret yasasının da değişeceğinin altını çizerek, denetimlerin artırılacağı ve kayıt altına alımın sağlanacağını söyledi. Taçoy, işverene destek ödemelerinin sürdüğünü bazı süresiz desteklerin de verildiğini hatırlatarak, “Eylül ayında bir paket açıklayacağız ve detayları orada açıklacağız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022, 16:59