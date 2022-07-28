Özgürlüğüne kavuştu

Seçim yasaklarını ihlalden yargılanarak 2 ay hapis cezası alan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt dün sabah tahliye edildi.

Özkurt'u cezaevinden çıkışında BRTK ve bazı basın çalışanları ile ailesi karşıladı.

Cezaevinde bulunduğu sürede bol bol kitap okuduğunu söyleyen Özkurt, “Allah kimseyi bu gökyüzünden mahrum etmesin” dedi.

Meryem Özkurt, psikolojinin önemine işaret ederek cezaevinde geçirdiği sürede ailesinin ve dostlarının her fırsatta kendisiyle konuşarak psikolojisini hep yüksek tuttuklarını belirtti ve herkese teşekkür etti. Özkurt, cezaevindeki yemeklerin de iyi olduğunu ve görevlilerin kendisine iyi davrandığını belirterek onlara da teşekkürlerini ifade etti.

Bundan sonrasına ilişkin bir soru üzerine “Hayatıma devam edeceğim, herhalde başka suçum yoktur…” diyen Özkurt, bağımsız yargıya herkesin ihtiyacı olduğunu, kimseye kırgınlık duymadığını, görevini yaptığını ifade etti.

Ne olmuştu

Özkurt, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde BRTK'da Geçitköy ve Maraş’tan gerçekleştirilen canlı yayınlarla Seçim ve Halk Oylaması Yasası ihlal ettiği gerekçesiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılanmış ve mahkum olmuştu. Özkurt, 7 Haziran'dan beri cezaevinde bulunuyordu.

BRTK Yönetim Kurulu Başkanı da olan Avukat Salih Can Doratlı, karar için istinaf müracaatı dosyalamış ancak Yüksek Mahkeme Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin verdiği cezayı onaylamıştı.

