“Tek millet  iki devletiz”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ankara’da gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile bir araya geldi.

Verilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu heyetler arası gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, kendilerini büyük bir samimiyetle kabul eden desteklerini esirgemeyen Mahmut Özer’e teşekkür etti.

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’nı kendi bakanlıklarından ayrı görmediklerini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahip olduğu imkanlarının KKTC'de de olması için çaba sarf ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye ile Kıbrıs Türk halkının bir bütün olduğunu söyledi.

Türkiye’nin akademik gücü, deneyimi ve tecrübelerinden faydalanmak adına iletişimi en yüksek seviyede tutmayı amaçladıklarını belirten Çavuşoğlu, tek millet iki devlet vurgusu yaptı.

Özer: Projelere desteğimiz sürecek

TC Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise, Kuzey Kıbrıs'ın istikrar ve refahını arttıracak projeleri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Özer, "Eğitim Bakanı olarak yapmış olduğunuz geçmiş iki hükümet döneminde önemli iş birlikleri hayata geçirildi. Bu yeni dönemde de bakanlıklarımız arasında eş güdüm ve ortak çalışma iradesinin artacağına inancım tamdır. KKTC'nin ve Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin yüreğimizde ayrıcalıklı bir yeri vardır. Bu bakımdan bizler Kuzey Kıbrıs'ın istikrar ve refahını arttıracak politikalara destek vermeye daha önceden olduğu gibi yine hazırız. Uluslararası platformlardaki kısıtlamalara rağmen bugün gelinen nokta gerçekten takdire şayandır" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Gazi Üniversitesi’ni ziyaret etti

Öte yandan Ankara temaslarını ikinci gününde Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, heyetiyle birlikte Gazi Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Açıklamaya göre, Çavuşoğlu, Gazi Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız ile görüşmesi sonrasındaki açıklamasında, “Gazi Üniversitesi gibi önemli bir kurumun Kıbrıs Türk halkının gönlünde önemli bir yere sahip olduğunu” belirterek, yürütülen iş birliğinin arttırılarak devamı için birlikte hareket etmeye devam edeceklerini söyledi.

YTB yetkilileri ile görüştü

Bu arada Ankara’da temaslarını sürdüren Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, heyeti ile birlikte Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanlığı’nı (YTB) ziyaret ederek Başkan Abdullah Eren ile görüştü.

Açıklamaya göre, görüşmede, YTB tarafından verilen burs sayılarının arttırılması, yüksek lisans ve doktora programlarına burs sağlanması ile ilgili konular ele alınırken, GCE A Level burs sayılarının arttırılması yönünde görüş birliğine varıldı.

