Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, mevcut hükümet devam ettiği sürece kimsenin sorunlarının çözümünü beklememesi gerektiğini söyledi.

“Ne yaptıklarını bilmeyen bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu” belirten Erhürman, kamu ile özelin birbirine düşürülerek, memleketin yönetilmeye çalışıldığını iddia etti.

Açıklama yapmaktan ve dava açmaktan nefes alamaz duruma geldiklerini ifade eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, memleketi zarara uğratanlardan hesap soracaklarını dile getirdi.

Açıklamaya göre, katıldığı programda hükümete eleştirilerde bulunan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Basiretsiz, beceriksiz ve halkın gailesini çekmeyen bir yapıyla karşı karşıyayız” dedi.



“Ne yaptıklarını bilmedikleri çok açık “

“Adına hükümet denilen yapının işlerine, çok fazla anlam yüklemeye çalışmanın gerekli olmadığını” belirten Erhürman, günlük kararlar alındığını ifade etti.

“Ne yaptıklarını bilmedikleri çok açık” diyen Erhürman, ihalesiz akaryakıt alımıyla ilgili açtıkları davayı hatırlattı.

Erhürman, “Biz gittik ihalesiz akaryakıt alımına ilişkin dava açtık, davanın görüşüleceği gün kararı yürürlükten kaldırdılar. Ardından başka yasa gücünde kararname çıkarttılar. Mecbur kaldık, başka dava açtık” dedi.

Meclis’ten geçen ek bütçede, hayat pahalılığının bu kadar çıkacağının zaten öngörüldüğüne vurgu yapan Erhürman, ortada sürpriz bir durumun olmadığını belirtti. Herkese hayata pahalılığının verileceğinin söylendiğini de anımsatan Erhürman, kesintilerle ilgili kararın değiştirilme gerekçesinin inandırıcı olmadığını belirtti.



“Kamu ile özeli birbirine düşürerek…”

Belirlenen asgari ücretin, kesinlikle kabul edilemez olduğunu da vurgulayan Erhürman, ödeyemeyecek duruma gelen işletmelerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Günlerdir özel sektörle kamu çalışanının birbirini ‘yediğini’ belirten Erhürman, “Kamu ile özeli birbirine düşürerek, memleketi yönetmeye çalışıyorlar. Bu oyuna gelmeyin” diye konuştu.



“Memleketi zarara uğratanlardan hesap soracağız”

Asgari ücrette, neden 8 bin 600 TL’nin üzerine çıkıp da, ödeme güçlüğü çeken yerlerin desteklenmediğini soran Erhürman, halkın kafasında bu yapıya ilişkin zerre güven olmadığını söyledi.

İhalesiz akaryakıt alımı konusunda devletin zarara uğratıldığının çok açık olduğuna işaret eden Erhürman, “Biz geleceğiz ve zarara uğratanlardan hesabı soracağız” dedi.

Ellerinde, devletin zarara uğratılmasının belgesinin olduğunu kaydeden Erhürman, söz konusu belgelerin gizli olmadığını ve yayınlanması gerektiğini söyledi.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) eski müdürlerinden Aysu Basri Akter’in Türkiye’ye alınmamasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Erhürman, “Bu arkadaşlar, bu ülkenin yönetiminden gidene kadar, bu sorunlar çözülmeyecek” dedi.

