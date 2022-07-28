Önemli bilim insanları katıldı

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, 4. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında ilk çalıştayını düzenledi. “Deniz Kaplumbağalarının Tedavi ve Rehabilitasyonunda Bilimsel Paylaşımlar ve Güncel Yöntemler” konulu çalıştay; İtalya, Türkiye ve Kıbrıs’tan alanlarında uzman isimlerin katılımıyla Merit Crystal Cove Otel’de gerçekleştirildi.

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nin tanıtımına ilişkin sunumla başlayan çalıştaya; alandaki pek çok bilimsel çalışmada imzası olup deniz kaplumbağalarının tedavisinde ün yapmış Veteriner Hekim Prof. Dr. Antonio Di Bello, İtalya Lampedusa Deniz Kaplumbağaları Kurtarma Merkezi Direktörü Biyolog Daniela Freggi, Ordu Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Candan ve Merkezin Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Eyup Başkale katıldı.

Rehabilitasyon sürecinde olan deniz kaplumbağalarının tedavileri hakkında detaylı bilgilendirmenin yapıldığı oturumlarda, ekosistemin güncel durumu da değerlendirildi.

Çalıştay sonrasında açıklama yapan Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, ilk kez düzenlenen çalıştaya değerli katkılarından dolayı tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu.

