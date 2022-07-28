Rapor hazırlanacak

Mersinlik bölgesinde 21 Haziran'da çıkan orman yangınını araştırmak üzere kurulan Cumhuriyet Meclisi Araştırma Komitesi, çalışmalarına başladı.

Cumhuriyet Meclisi Araştırma Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplanarak, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ile birlikte yangın bölgesini yerinde inceledi.

Açıklamaya göre, yangın bölgesine gerçekleştirilen ziyarette İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Orman Dairesi Kantara Bölge Şefi ve Orman Dairesi’nden mühendisler, komiteye yangının çıkışı, yayılması ve söndürme çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Komite’nin yangın bölgesindeki incelemelerinin ardından komite üyesi milletvekilleri açıklamalarda bulundular.

Berova: Raporu Genel Kurul’a sevk edeceğiz

Komite Başkanı UBP Milletvekili Berova konuşmasında, Komite olarak amaçlarının yangının çıkış nedenlerini araştırmak ve sonrasındaki müdahale süreçlerini tespit ederek ormanları korumak amacıyla nelerin yapılabileceğini ortaya koymak olduğunu belirtti. Komitenin gelecek haftalarda da çalışmalarına devam ederek konunun detaylı bir şekilde tartışılacağını belirten Berova, bulgularını bir raporla ortaya koyarak Genel Kurul’a sevk edeceklerini belirtti.

Şahali: Komite, kritik bir görev üstlendi

Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Cumhuriyet Meclisi Araştırma Komitesi’nin bundan sonra yaşanması muhtemel yangınlara karşı daha hazırlıklı olabilmek ve daha esaslı müdahalelerde bulunarak kayıpları minimize edebilmek açısından kritik bir görev üstlendiğini belirtti. Şahali, “En önemli gördüğüm husus, gerek yangına hazırlıklı olma, gerek yangın söndürme çalışmalarının sevk ve idaresi bağlamında, gerekse de yangın hasarının maksimum düzeyde ve minimum zamanda ortadan kaldırılması bağlamında ortaya koyacağımız çalışma yol gösterici olmalıdır” diye konuştu.

Karanfil: Eskiye dönmesi zaman alacak

Komite Üyesi UBP Milletvekili Fırtına Karanfil, bölgenin eskiye dönmesinin uzun bir zaman alacağını; ancak bir yerden başlamak gerektiğini ifade ederek, “Böylesi faciaların yaşanmaması adına yerinde tespitler yapıp mevcut yapının ilerde düzelmesine ne katkı koyabileceğimizi tartışacağız. Cumhuriyet Meclisi’nde gerek iktidar gerek muhalefet aynı hassasiyettedir. Çünkü ormanlarımız ülkenin ve geleceğimizin bekasıdır” dedi.

Çolakoğlu: Ümit ederim dersler alırız

Komite’nin CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu da, yangın bölgesinde gördükleriyle ilgili olarak bölgenin geçmişte büyük emeklerle yeşillendirildiğini, büyük bir değerin yok olduğunu belirterek “Ümit ederim toplum olarak dersler alırız. Bizler de vatandaşlar olarak kendi sorumluluğumuzu biliriz. Yol kenarında kuru otlar var, sigaralarımızı dışarı atmaz ve yangınlara neden olmayız. Hem vatandaşın hem devletin üzerine düşen sorumluluklar vardır. Bunları da yerine getirmemiz gerekir” dedi.

Küçük: Önceliğimiz çocuklarımıza yeşil bir orman bırakmak

Komite’nin diğer üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ise “Yangınların çıkmaması adına seferber olacağız. Gerek yasa gerekse de alınması gereken tedbirler anlamında komitemiz önemli tespitler yapacaktır” diye konuşarak “Önceliğimiz çocuklarımıza yeşil bir orman bırakmak” vurgusu yaptı.

Toroslu: Her türlü soruya hazırız

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ise “Komite’nin bize soracağı her türlü soruya hazırız. Bundan sonra da sorulan sorulara en doğru şekilde cevap vermeye çalışacağız” diye konuştu.

