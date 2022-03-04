‘Askerde komutanıydım’

Uzun süredir İstanbul’da yaşamını sürdüren eski Başbakan Hüseyin Özgürgün, 8 Şubat 2020 tarihinde Girne’de silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı’ya yasal bahis iznini kendisinin verdiğini söyledi. Falyalı’yla başbakan olduğu dönemde hiç görüşmediğini dile getiren Özgürgün, “Askerliği birlikte yaptık, ben onun komutanıydım” dedi. Özgüngün, Başbakan olduğu dönemde yasal bahis iznini sadece Falyalı’ya verdiğini söyleyerek, “Yasal bahis için o dönem bizler çok yüklü miktarda para istiyorduk. Bunu pek kimse ödeyemiyordu. Falyalı ödedi. Bizler de izni verdik” dedi.

İhanete uğradım

Özgüngün, hakkındaki iddialarla ilgili HalkTv’den Seyhan Avşar’ın sorularını yanıtladı.

Dokunulmazlığının partisi tarafından kaldırılması nedeniyle kırgın ve ihanete uğradığını hissettiği için Kuzey Kıbrıs’ı terk edip İstanbul’a yerleştiğini söyleyen Özgürgün, “Hesabınızdaki milyon dolarların araştırılması için dokunulmazlığınız kaldırıldı. Bu kadar yüklü bir para size nereden geldi?” sorusuna “Boşandığım eski eşimin mal varlığıma ilişkin iddiaları vardı. Muhalefet partileri bu iddiaları büyüttü. Kuzey Kıbrıs’ta yurttaşlar tarafından partiye para yatırılır. Hesabımdaki para parti seçim parasıydı. Miktarı iddia edilen tutar kadar değildi” yanıtını verdi.

Çok yüklü miktarda para istiyorduk

“Başbakan olduğunuz dönemde kimseye izin verilmezken Halil Falyalı’ya yasal bahis iznini siz mi verdiniz? Neden verdiniz?” sorularını da yanıtlayan Özgürgün, şunları söyledi:

"Evet, ben verdim. Halil Falyalı şartları yerine getirebiliyordu. Yasal bahis için o dönem bizler çok yüklü miktarda para istiyorduk. Bunu pek kimse ödeyemiyordu. Falyalı ödedi. Bizler de izni verdik. Benim dönemimde bu izin bir tek Falyalı’ya verildi."

Özgüngün, “Falyalı ile herhangi bir dostluğunuz var mıydı?” sorusuna ise “Hayır. Ancak kendisiyle beraber askerlik yaptık. Ben onun komutanıydım. Kendisini çok severdim. Ancak ben çok yoğundum. Kendisiyle siyasi kariyerim sürecinde kahve içme şansım hiç olmadı. Ancak benden sonraki başbakan ile çok samimiydi” yanıtını verdi.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2022, 10:51