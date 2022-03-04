Aksi halde kapatırız

Ömer KADİROĞLU

Elektrik ücretlerine yüzde 300’e varan oranlarda zam yapılması, en fazla elektrikli alet kullanan sanayicileri endişelendirdi. Diyalog’a konuşan sanayiciler “elektrik ücretlerine bir zammın gelmesini bekliyorduk ama bu kadar yüksek oranda değil. Bir anda bu kadar yüklü bir zammı kaldıramayız” dedi.

Hükümetin yeni bir değerlendirme yapmasını ve zam miktarını aşağılara çekmesini veya belirli sektörlere teşvik uygulamasını isteyen sanayiciler, bunun yapılmaması halinde çok sayıda işletmenin yaza kadar kapısına kilit vuracağını söyledi. Sanayiciler, yüksek maliyetlerin rekabet şansı bırakmadığını kaydetti.

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Ne dediler…?

Özel Denizalp (Aluden Denizalp)

“ Aslanköy’de cam işleme fabrikası yatırımı yapıyorum. Ayda 2 bin 500 kilovat elektrik ihtiyacım oluyor. Elektrik faturamız ayda yaklaşık olarak 6-7 bin lira geliyordu. Son yapılan zamlardan sonra aylık yaklaşık 20 bin lira civarında bir elektrik faturası geleceğini düşünüyorum. Bu giderler maliyetlerimize yansıyacaktır. Bu artış maliyetlerimize yansıdığında işlerimizi de etkileyecektir. Zaten dünyada ham madde fiyatları döviz nedeniyle yüzde 100’ün üzerinde arttı. Buna bir de elektrik, akaryakıt ve asgari ücret artışı eklendiğinde ciddi bir pahalılık oluştu. Yetkililer tasarruf çağrısı yapıyor ancak biz sanayiciler sadece üretimi durdurursak tasarrufa gidebiliriz. Bundan sonraki süreç böyle devam ederse işletmelerimize kilit vurup gideceğiz. Yetkililerden beklentimiz sanayicilere teşvik veya elektrik konusunda destek vermeleridir.”

Mustafa Güler (Mustafa Güler Mobilya)

“Yaklaşık 3 bin TL civarı elektrik ödüyorduk ancak zamdan sonra ayda 8-10 bin lira tutarında fatura bekliyoruz. Maliyetler her geçen gün artıyor. Son bir aydır insanlar sadece fiyat soruyor. Döviz nedeniyle ham madde fiyatları çok fazla yükseldi, bir de personel giderlerinin artması ve elektriğe yapılan zam bizi bitme noktasına getirdi. Bundan sonrası için elimdeki işleri tamamlayıp dükkânı kapatmayı düşünüyorum. Elektrik zammı büyük oranda sanayiciyi ve vatandaşı olumsuz yönde etkileyecektir. Kıb-Tek Müdürü bir açıklama yaparak vatandaşı tasarruf yapmaya çağırdı. PVC bant makinam çift element ve biri 180 derece ile diğeri 200 derece ısıyla çalışıyor. Bu derecede çalışmazsa içerisindeki tutkal erimez ve ben de iş yapamam. Toz emme makinam var ve eğer onu çalıştırmazsam çıkan tozdan adamlarım hasta olacak. Nasıl tasarruf yapayım? Mümkün değil, sanayiciler tasarruf yapamaz. Yetkililerden beklentimiz Türkiye’nin KDV’de yaptığı indirimi burada da uygulamalarıdır.

8 personelim var ve böyle giderse kesinlikle bu çocuklar işsiz kalacaktır.”

Oğuz İnan (Altın Makas Döşeme ve Mobilya Atölyesi)

“Elektrik faturam aylık yaklaşık olarak bin 800 civarı geliyordu ancak zamlardan sonra ne olacak bilemiyoruz. Akaryakıta yapılan zam, personel giderlerinin artması derken bir de elektrik zammı herhalde bize bu işletmeye kilit vurduracak. Kabarık fatura istemiyorsak tasarruf yapmamız söylendi ancak üretim yapabilmek için elektrikle çalışan sanayi tipi makinalarımızla nasıl tasarruf yapalım? Şu anda ayakta durmak için tüm şartları zorluyoruz ancak yaza kadar bu iş böyle devam ederse kapıya kilit vuracağız. Yetkililerden beklentimiz üreticinin önünü açmalarıdır. Allah yardımcımız olsun.”

Murat Yıldırım (Murat Yıldırım mobilya ahşap)

“Elektrik faturam 6 ay öncesine kadar ayda bin TL civarında geliyordu. Şu anda iki katını aşmış durumdayken, aybaşı itibariyle zamlı tarife uygulanmaya başladı. Artık neyi nereden kısacağımızı bilemiyor ve şaşkınlık içerisindeyiz. Haftalık olarak zam yapılıyor ve bu durum işlerimizi yüzde 80 düşürdü. Sosyal hakları yaptırmakta zorluk yaşamaya başladık. Bizlere tasarruf çağrısı yapıyorlar ancak sanayi tipi makinalarla nasıl tasarruf yapacağız. Akaryakıta, elektriğe ve ham madde artışlarına yetişemiyoruz. Yetkililer bu noktada üreticiye ve halka destek olmalıdır yoksa bu şekilde giderse üretim daha da sıkıntıya girecektir.”