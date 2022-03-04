Fırtına vurdu

Ömer KADİROĞLU

Ülke genelinde etkili olan şiddetli rüzgar, maddi hasara yol açtı. Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde bir ağaç, şiddetli rüzgara dayanamadı, önce elektrik tellerine çarptı, ardından bir aracın üzerine düştü. Araçta maddi hasar oluşurken, bölgede elektrik kesintileri yaşandı. Güzelyurt Barış İlkokulu’na yıldırım düşmesi sonucu okulda hasar meydana gelirken, fırtına seraları da vurdu.

Koca ağaç aracın üzerine devrildi

Şiddetli rüzgar dün ülke genelinde etkili oldu. Şiddetli rüzgâr nedeniyle Lefkoşa’da bir araç üzerine ağaç devrildi. O esnada araçta birinin olmaması olası bir yaralanmayı önledi. Araçta maddi hasar oluşurken, ağacın elektrik tellerine de zarar vermesi sonucu bölgede kesintiler yaşandı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Güzelyurt Barış İlkokulu’na yıldırım düştü.

Okulda herhangi bir yaralanma olmazken, maddi hasar oluştu. Yaşanan olay sonrası, Barış İlkokulu ile Özgürlük İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilerin ailelerine ulaşıldı.

Aileler, çocuklarını okullardan aldı. Yetkili kurumlardan okula inceleme için ekiplerin gittiği öğrenildi.

Bu arada Selvili Tepe’ye de yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle vericiler etkilenirken, televizyon yayınlarında kesintiler oluştu.

Polis hatları devre dışı kaldı

Güzelyurt bölgesinde meydana gelen şiddetli rüzgar nedeniyle Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne ait mevcut telefon hatları bir süre devre dışı kaldı.

Polisten yapılan açıklamada, arıza giderilinceye kadar Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne 0548 811 6155 numaralı hattan ulaşılması istendi.

Rüzgârın hızı saatte 129 kilometreye ulaştı

Girne bölgesinde ise rüzgârın hızı saatte 129 kilometreye ulaştı.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, 14.00 ile 15.00 saatleri arasında şiddeti en yüksek seviyeye ulaşan rüzgarın bugün de zaman zaman kuvvetli eseceğini söyledi.

Buran, 3 istasyonda ölçüm yapıldığını, rüzgarın Alsancak’ta 129, Boğaz’da 118, Yakın Doğu’da 115 ve Serdarlı’da 101 kilometre hızda estiğini açıkladı.

Buran, rüzgarın bugün de kuzey ve batı yönlerinden orta, zaman zaman kuvvetli eseceğini de söyledi.

Seralar da etkilendi

Şiddetli rüzgar seraları da vurdu. Seraları kaplayan naylonlar parçalandı, ürünler heba oldu.

Fırtına nedeniyle zarar gören seralarda yüzbinlerce Türk Lirası maddi hasar meydana geldi. Meteoroloji Dairesi, 7 Mart Pazartesi’ne kadar yer yer yağmur, kuvvetli rüzgâr ve bazı bölgelerde fırtınanın etkili olacağını duyurdu.