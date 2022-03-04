Hizmetleri unutulmayacak

Hayatını kaybeden Emekli Polis Genel müdürü Ali Kırgın (89) dün son yolculuğuna uğurlandı.

Kırgın için, Polis Genel Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, görevdeki ve emekli polis mensupları katıldı. Törende Kırgın’ın polis teşkilatında 40 yıl görev yaptıktan sonra emekliye ayrıldığı belirtildi.

Ali Kırgın’ın özgeçmişinin okunmasının ardından sırasıyla Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

Tatar, cenaze törenindeki konuşmasında, Ali Kırgın’a Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve polis teşkilatına başsağlığı diledi. Tatar, Kırgın’ın hem bir mücahit hem de görevini en iyi şekilde yerine getirip arkasında çok önemli izler bırakan bir polis olduğunu ifade etti.

Tatar, konuşmasında şunları belirtti:

“İngiliz Sömürge döneminde Mısır’da görev yapmış, ardından TMT’ye katılıp mücadelemize katkı koymuş, polis teşkilatında da görevini büyük bir özveriyle yürüten Ali Kırgın, yaşamı boyunca polis teşkilatımızın daha iyi bir noktaya gelebilmesi için Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda barış ve güvenlik içinde yaşayabilmesi için kendine düşeni en iyi şekilde yapmıştır.

Kıbrıs Türk halkı, böyle değerli polislerle bugünlere gelmiştir. Onun bıraktığı izlerin mutlaka dikkate alınması gerekir.”

Yıllarca görev yaptı

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan da Ali Kırgın’ın değişik birim ve bölgelerde kırk yılı aşkın süre görev yaptığını söyledi.

Soyalan, 1989 – 1993 yılları arasında Polis Genel Müdürlüğü yapan Ali Kırgın’ın, 1 Nisan 1993’te yaş haddi nedeniyle emekliye ayrıldığını kaydetti.

Kırgın’ın milli mücadele yıllarında Larnaka, Limasol ve Lefkoşa sancaklarında önemli görevler yapan kahraman bir mücahit olduğunu ifade eden Ahmet Soyalan,“Gerek polis teşkilatında gerekse mücahitlik hizmetleri sırasında, disiplinli kişiliğiyle her zaman ön planda yer aldı. Şahsen kendisiyle çalışma şansını elde ettim, komutasında birçok görev yaptım. Bunun gururunu yaşayan birisiyim” dedi.

Ali Kırgın’ın personelini yürekten seven, koruyan, seçkin kişiliğe sahip, çalışkan, görevlerine ve milli davaya bağlı, personeli tarafından sevilen, örnek bir insan olduğunu belirten Ahmet Soyalan, Kırgın’ın ailesine, sevenlerine ve polis teşkilatına başsağlığı diledi.

Emekli Polis Genel Müdürü Ali Kırgın, Polis Genel Müdürlüğü’ndeki törenin ardından, Lefkoşa İsmail Sefa Camisinde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Ali Kırgın’ın tabutunun üzerine örtülen bayrak ve fotoğrafı Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan tarafından, eşi Emel Kırgın’a takdim edildi.