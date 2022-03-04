8 kişi de cezaevinde

Yasa dışı yollarda Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışan yabancı uyruklu 8 kişiyle, onlara para karşılığında yardım eden Erkin Beshımov ve Koray Kul hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Duruşmada Erkin Beshımov ve Koray Kul’un yabancı uyruklu 8 şahsı kişi başı 25 Euro’ya güneye kaçırmaya çalıştığı açıklandı. Soruşturmanın tamamlandığını belirtilerek, teminat istendi. Mahkeme Erkin Beshımov ve Koray Kul için toplam 6 kefilin 900 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve her iki zanlının kişi başı 30 bin TL yatırmasına emir verdi. Diğer 8 zanlı ise tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yapan polis, 27 Şubat 2022 tarihinde saat 23.00 sıralarında Akıncılar yolu üzerinde seyreden NZ 355 ve EN 964 plakalı araçlarda kontrol yapıldığını söyledi. Polis memuru Koray Kul’un kullanımında bulunan NZ 355 plakalı salon araçta yapılan kontrolde Eugene Sone Bwese, Abedi Mala Noel, Nzita Mananga Blondy, Desmond Alikornwo Amadi isimli yabancı uyruklu şahısların tespit edildiğini ifade etti. Polis, Erkin Beshımov’un kullanımındaki EN 964 plakalı salon araç içerisinde ise Hammad Liaqat, Talha Murtaza, Mazhar Ali, Jamshair Ali’nin tespit edildiğini açıkladı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahısların ifade verdiğini belirten polis, Erkin Beshımov ve Koray Kul’un para karşılığında insan kaçakçılığı yaptıklarını tespit ettiklerini söyledi.

Polis, Erkin Beshımov ve Koray Kul’un yabancı uyruklu şahısları güneye kaçırmak için kişi başı 25 Euro aldıklarını söyledi.

Polis, Koray Kul'un itirafları üzerine güneyden kuzeye kaçak geçen Abdiqanı Mohamud Guled ve Skandar Ayub’un suçüstü tespit edilerek tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, Koray Kul, Erkin Beshimov ve Mazhar Ali’ninn gönüllü ifade vererek işlemiş oldukları suçlarını itiraf ettiklerini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, ülkede yasal statüleri bulunan Erkin Beshımov ve Koray Kul’un teminata bağlanmasını talep etti. Polis, diğer 8 zanlının ise ülkede yasal statüde bulunmadıklarını ifade ederek, tutuklu yargılanmaları talebinde bulundu.

Mahkeme 6 kefil istedi

Mahkeme, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktığı Erkin Beshımov ve Koray Kul’un 30’ar bin TL nakit teminat yatırmasına, her biri için 3’er kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Diğer 8 zanlı ise tutuklu yargılanmak üzere bir ay süreyle cezaevine gönderildi.