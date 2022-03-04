Zamlı tarife yürürlükte

Akaryakıt fiyatları son 15 günde ikinci kez zam geldi. Akaryakıta gelen yeni zammın bugünden itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan genelgeyle karar açıklanırken, 95 oktan benzin 13.70’den 14.73’e, 98 oktan benzin 13.94’den 14.97’ye, Euro dizel 13.50’den 14.62’ye ve gaz yağı 13.36’dan 14.13’e yükseldi.

Ülkemizde akaryakıta en son 16 Şubat’ta zam gelmiş ve 95 oktan kurşunsuz benzin 12.60 TL’den 13.70 TL’ye, 98 oktan kurşunsuz benzin 12.84 TL’den 13.94 TL’ye, Euro dizel 12.55 TL’den 13.56 TL, gaz yağı ise 12.67 TL’den 13.36 TL’ye yükselmişti.