İki kesimde 3 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 25 saatte 345 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi hayatını kaybetti. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte 2 bin 46 yeni Covid-19 vakası saptandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan Covid-19 test sayısının 9 bin 524 olduğunu, 345 pozitif vakaya rastlandığını, bir kişinin hayatını kaybettiğini ve tedavisi tamamlanan 651 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, yeni saptanan vakalardan 121’inin Lefkoşa, 99’unun Girne, 79’unun Gazimağusa, 24’ünün Güzelyurt, 14’ünün İskele ve 8’inin de Lefke bölgesinden olduğu yer aldı.

Dün itibarıyla ülkede yapılan toplam test sayısı 5 milyon 918 bin 971’e, vaka sayısı 69 bin 490’a, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 65 bin 25’e yükseldi.

Halen tedavisi süren 3 bin 856 kişi bulunuyor. Pandemi Merkezindeki hasta sayısının 42, karantinadaki vaka sayısının 3 bin 809, yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 5 olduğu bildirildi.

Dün 1317 kişiye daha aşı yapıldı.

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saat içerisinde 176 kişiye bileklik takıldı, 390 bilekliğin takibi sonlandırıldı.

Güvende Kal genel tabloya göre takip edilen toplam bileklik sayısı 2 bin 608, takibi sonlandırılanlar ise 133 bin 79’a yükseldi.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 98 bin 468 test sonucu 2 bin 46 yeni Covid-19 vakası saptandığı ve 2 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Rum Sağlık Bakanlığı, şu anda 144 hastanın hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 33’ünün durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Son vakalarla birlikte pandeminin başından bugüne kadar toplam 328 bin 657 vaka tespit edilirken, toplam ölüm sayısı da 861’e yükseldi.