Ciklos’ta ölümle dans

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta artan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Polisin mahkemeye aktardığı bilgiye göre; dün sabahın erken saatlerinde Girne’nin ‘Ciklos’ mevkiinde meydana gelen silahlı saldırıda Fırat Ayabe’ye tabanca ile 3 el ateş edildi. Ayabe’ye yönelik bu saldırının ‘dedikodu’ meselesinden gerçekleştiği iddia edildi.

Ayabe’yin olayda yara almadığı, polise giderek şikâyetçi olduğu; saldırıdan sorumlu tuttuğu Aytuğ Tuyku ile yanında bulunan Rukiye Aslan ve Mahmut Elinç’in tutuklandığı belirtildi. Haklarında katle teşebbüs suçundan soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

3 el ateş etti

Duruşmada iddiaları aktaran polis, olayın 3 Mart 2022 tarihinde, saat 00.30 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Polis, Şevket Aytuğ Tuyku’nun dedikodusunu yaptığı gerekçesiyle tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile Fırat Ayabe’ye 3 el ateş ettiğini ifade etti.

Polis, daha sonra zanlı Tuyku ile yanındaki Rukiye Aslan ve Mahmut Elinç’in olay yerinden ayrıldığını belirtti.

Polis, yapılan şikayet üzerine zanlıların tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını söyledi. Geceden sabaha 5 kişiden ifade aldıklarını açıklayan polis, olayda kullanılan silahın henüz bulunamadığını belirtti.

Polis, silahın arandığını açıklarken, zanlılardan incelenmek üzere swap örneği alındığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların serbest kalması halinde aranan emarelere etki edebileceklerini ifade eden polis, ilk etapta bir gün tutukluluk talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.