Askeri törenle uğurlanacak

Erenköy mücahidi, iş insanı Rıza Erdil Nami 84 yaşında hayatını kaybetti. Ailesiden alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Nami bugün askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Erdil Nami, İsmail Safa Cami’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde son sınıf öğrencisiyken, 31 Mart 1964’te Erenköy’e çıkan ilk grupta yer alan Erdil Nami, Diyalog tv2020’de yayınlanan 68’li Mülkiyeliler Programının katılımcılarındandı.

Nami, Erenköy direnişinin 60’ıncı yıl dönümde Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) röportaj vermişti.

Erdil Nami, “Biz talebe olarak vazifemizi yaptık. ‘Bu ada bizimdir.’ diyebilmek için bu mücadeleyi vermemiz, Türkiye’ye ve dünyaya memleketimiz için savaşacağımızı ispat etmemiz lazımdı. Onun gönül rahatlığı içindeyiz” demişti.

Topluma önemli hizmetler sundu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler Nami’nin vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Kıbrıs Türk iş dünyasının duayen ismi, Erenköy mücahidi ve sivil toplumun güçlü sesi Erdil Nami'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım” dedi.

Öztürkler, Nami’nin ekonomik kalkınma ve toplumsal diyalog süreçlerine sağladığı katkıların minnetle anılacağını belirterek, başta oğlu Özdil Nami olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Başbakan Ünal Üstel de yayımladığı taziye mesajında, Nami’nin Kıbrıs Türk iş dünyasına ve sivil toplum alanına önemli katkılar sunduğunu belirterek, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.