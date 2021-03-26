Askeri tören ve dini ayin düzenlendi

Yunan ayaklanmasının 200’üncü yıldönümü nedeniyle Güney Kıbrıs’ta her yer mavi-beyaz bayraklarla donatıldı

Askeri tören ve dini ayin düzenlendi
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 Yunan ayaklanmasının 200’üncü yıldönümü münasebetiyle dün Güney Kıbrıs’ta törenler düzenlendi. Lefkoşa’daki askeri geçit töreninde Yunan Hava Kuvvetlerine ait uçaklar da gösteri yaptı. Askeri törene Atina’da bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis katılamadı.
   Askeri törenin yanı sıra Rum okullarında ve kiliselerde günün anlamına uygun törenler düzenlendi. Okullardaki tören sırasında Rum öğrenciler Yunan bayrakları taşıdı.
   Kilisedeki töreni ise Rum Başpiskoposu Hrisostomos yönetti. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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