Haydi Kuzey Kıbrıs

Rum Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, halen haftada 50 ile 60 olan uçuş sayısının hafta sonuna kadar 160’a, Nisan ayı içinde ise 240’e çıkarılacağını açıkladı.

Politis gazetesine göre; Karusos yaptığı açıklamada; Larnaka ve Baf Havaalanlarının Mayıs ayı ortasından itibaren daha fazla uçak ve yolcu kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.

Karusos, haftada 50-60 olan uçuş sayısının Mart ayı sonuna kadar haftada 160’a çıkmasının, Nisan ayından itibaren ise haftada 240 uçuşa ulaşmayı beklediklerini belirterek; İsrail ve diğer Arap ülkelerinden turistlerin Güney Kıbrıs’a gidiş konusuna yoğun ilgi gösterdiklerini öne sürdü.

Havaalanlarının bu yoğunluğa hazırlıklı olduklarını belirten ve Pazar günü Larnaka havaalanına inen 112 yolcunun her birinin işleminin ortalama 11 saniyede tamamlandığını öne süren Karusos, havayolu şirketlerinin de ilgisinde artış olduğunu kaydetti.