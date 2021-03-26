Mezuniyet için şart

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu müdürlerle yaptığı toplantı sonrasında “12’nci sınıfların Pazartesi okullarına gideceğini” söyledi.

Amcaoğlu, 12’inci sınıfların açılmasının, mezuniyet işlemlerinin tamamlanması açısından gereklilik olduğunu belirtti.

Bakan Amcaoğlu, bakanlığa bağlı bürokratlar, genel lise, kolej ve meslek liseleri yöneticileri ile yaptıkları toplantı sonrasında basın bürosu aracılığıyla açıklamalarda bulundu.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararı doğrultusunda toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Amcaoğlu, 12’nci sınıfların 29 Mart Pazartesi günü seyreltilmiş yüz yüze eğitime geçmesi konusunda görüş birliğine varıldığını kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, 12. Sınıfların yüz yüze eğitime geçmesinin nedenlerini şöyle sıraladı:

-“12’inci sınıfların, 26- 27 Haziran 2021’de yapılacak üniversite sınavları öncesinde öğretim yılını tamamlayıp diploma derecelerinin belirlenmesi gerekmektedir.

- Uluslararası sınavlara katılan öğrencilerin programlarını tamamlamak amacıyla girmesi gereken sınavlar bulunmaktadır.

- Meslek Lisesi öğrencilerinin uygulama sınavları ve işletmelerde beceri eğitimi derslerinin tamamlanması, sürecin tamamlanması gerekmektedir.”

Takvim de belirlendi

Açıklamaya göre, okullarla ilgili takvim şöyle olacak:

- İkinci aşamada 55 yaş üzeri aşılamanın tamamlanmasından sonra Mesleki Teknik Öğretime bağlı okullar uygulamalı öğretime başlayacak.

-Elli yaş üzeri aşılamanın tamamlanmasından sonra İlköğretime bağlı 1’inci ve 2’inci sınıflar ile Ortaokul 8’inci sınıflar 3’üncü aşamada öğretime başlayacak.

-Dördüncü aşamada ise 45 yaş ve üzeri aşılamanın tamamlanmasının ardından geriye kalan sınıf düzeyleri de öğretime başlayacak.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021, 11:34