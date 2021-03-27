Gönülleri fethetti

Canaltay, çalışanların, yaşlıların ihtiyaçlarının karşılaması, bakımlarının sağlanması için ellerinden gelenin en iyisini yaptığını belirtti

Gönülleri fethetti
banner432

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay Yaşlılar Haftası dolayısıyla Gazimağusa’daki Özen Yaşlı Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Canaltay, çalışanların, yaşlıların ihtiyaçlarının karşılaması, bakımlarının sağlanması için ellerinden gelenin en iyisini yaptığını belirterek, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve çalışanlara teşekkürlerini iletti. Bakan Canaltay’a ziyareti nedeniyle plaket de takdim edildi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kötü niyetli eylem
Kötü niyetli eylem
  1. KIBRIS

banner456

banner459

banner465

banner460