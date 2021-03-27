Kötü niyetli eylem

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi çıkışında basın mensuplarına yaptı açıklamada, Limasol’daki cami saldırısına da değindi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan camiye yönelik saldırıya ilişkin bir soru üzerine de Erdoğan, "Yani Güney Kıbrıs, bu tür şeyler orada bizim yeni alıştığımız şeyler değil. Maalesef Güney Kıbrıs, Rumlar bu tür şeyleri her zaman yapıyorlar. Avrupa Birliğindeki bu zirve döneminde bunun yapılması tahrikten başka bir şey değildir. Konuyla ilgili de zaten Dışişleri Bakanlığımız gerekli girişimlerde bulunmuş vaziyette." değerlendirmesini yaptı.

Rum hükümeti kınadı

Güney Kıbrıs’ta hükümet, Limasol’a bağlı “Episkopi” (Piskobu-Yalova) köyündeki camiye yapılan saldırıyı kınadı.

Rum haber kaynaklarına göre, Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios önceki akşam yaptığı açıklamada, hükümetin, bazı “akılsızların” sözde vatanseverlik bahanesiyle yaptıkları bu eylemlerle gerek ibadet yerlerine, gerekse ilkeler ve idealleri önde tutarak vatanı koruyup yücelten kahramanların kendilerine öğrettiği vatanseverlik kavramına hakaret etmelerini şiddetle kınadığını kaydetti.

Bu gibi kötü niyetli eylemlerin, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması ve vatanın yeniden birleşmesi için gösterdikleri çabalar çerçevesinde oluşmasını arzu ettikleri olumlu ortama katkıda bulunmadığını belirten Kusios, bu tip eylemlere hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceklerini ifade etti.



"Provokatif eylem"

TC Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan camiye yönelik saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde bulunan bir camiye yönelik olarak önceki gün yapılan saldırıyı kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Saldırıyla ilgili "Provokatif eylem" nitelendirmesinin yapıldığı açıklamada, "Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirilen bu tür provokatif eylemlerin, iki halk arasında güvenin tesis edilmesine yardımcı olmayacağı açıktır." değerlendirmesi yapıldı.

Erbaş da kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan camiye yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güney Kıbrıs Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde camiye yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Mabetlerimizi hedef alan bu saldırgan tutumun sorumlularının bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Mücahitler şiddetle lanetledi

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Güney Kıbrıs’ta bulunan Yalova Camisine yapılan saldırıyı kınadı.

Yapılan yazılı açıklamada “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kiliseler ve diğer tüm dinî ve kültürel eserler hassasiyetle korunur, zamanla meydana gelen aşınmaların tamiri ve bakımı için her türlü tedbir alınırken, buna karşılık Güney Kıbrıs’daki Yalova Camiine önceki akşam üçüncü defa gerçekleştirilen saldırıyı en sert şekilde protesto ediyor ve bu saldırının faili olan zihniyeti şiddetle lânetliyoruz” denildi.

Atalay: Saldırı ilk değil

Din İşleri Başkanlığı, Limasol'a bağlı Piskobu (Yalova) köyünde bulunan caminin duvar ve kapılarına yazılan ırkçı söylemlerle zarar verilmesi hakkında açıklamada bulundu.

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay yaptığı açıklamada, Piskobu’daki camiye yapılan bu saldırının ilk olmadığını, daha önce de çeşitli niteliklerde farklı camilere de saldırılarda bulunulduğunu hatırlattı.

Faillerinin yakalanıp gerekli işlemin yapılmamasının, bu çirkin saldırıları yapanların benzer eylemleri düzenlemesine cesareti verdiğini vurgulayan Atalay, somut bir değişime yeterli katkı sunmayacak bir kınamanın bu durumu engellemeyeceğini, bu nedenle yetkililerden sözlü üzüntü beyanlarının ötesinde sonuca ulaşan bir kovuşturma ve adli süreci gerçekleştirmelerini ve sonucun da paylaşılmasını beklediklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021, 03:54