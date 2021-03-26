Arıklı’ya açık çek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat 11.15’te Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplandı. Güncel konuşmaların yapıldığı genel kurulda söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıb-Tek’teki yolsuzlukların üzerine gitmek için güç ve cesarete ihtiyacı varsa Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya, bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Şahiner: İhaleye kimler teklif verdi?

CTP Milletvekili Salahi Şahiner “Kıb-Tek akaryakıt alım ihale şartnamesindeki sıkıntılar” başlıklı konuşma yaptı.

Konuyla ilgili yaşanan süreci özetleyene Şahiner 100 milyon dolarlık bir ihaleye çıkıldığına işaret etti.

Hangi standartlarda yakıtın, hangi rafineriden alınacağı, hangi gemi ile taşınacağı gibi unsurları içeren belgelerin ihalede istenmediğini dile getiren Şahiner, “baklavacı börekçi bu ihaleye girmesin diye istenen belgeler şartnameden kaldırıldı” dedi.

İhaleye kimlerin teklif attığını soran Şahiner, olayın “dudak uçuklatan” bir noktaya gittiğini söyledi.

Teknik şartnameyi hazırlayanlarla birlikte ihaleye katılan şirketlerin belgelerini inceleyecek kişilerin aynı olduğunu dile getiren Şahiner, akaryakıtın azaldığını, Nisan sonuna kadar dayanmayacağını, ihaleye bu işin ehli olmayan şirketlerin girmesiyle ülkeye yakıtın 25 gün içinde gelemeyeceğini belirtti.

İhalenin iptal edildiğini, geçen sürede fuel oil fiyatlarının yükseldiğini kaydeden Şahiner, bu nedenle kurumun neredeyse 4 milyon dolar zarar ettiğini söyledi.

Arıklı: Her hafta aynı sözler

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da, “Şahiner çıkarak her hafta aynı meseleri temcit pilavı gibi tekrar tekrar gündeme getiriyor” dedi.

Pazartesi günü teknik şartnameyi hazırlayan kişilerle Şahiner’i bir araya getirdiğini, kendisine detayların anlatıldığını söyleyen Arıklı, buna rağmen Şahiner’in aynı şeyleri söylediğini belirtti.

İyi niyetle bir şeyler yapmaya çalıştıklarını, Kıb-Tek’i içinde bulunduğu bataktan kurtarmaya çalıştıklarını söyleyen Arıklı, sanki yeni açılan ihalede de sorun varmış gibi hareket edildiği için üzüldüğünü anlattı.

24 bin ton akaryakıtın TPIC’ten alınacağını, geriye kalan miktar için zaman olduğunu kaydeden Arıklı, oturup şartnamenin konuşulabileceğini söyledi “bu şekilde konuşmak ne sana ne de seni görevlendirilen kişilere yakışmaz” dedi.

Arıklı, geçen sürede zarar edildiği sözleri üzerine, günlük borsa fiyatı üzerinden akaryakıtın fatura edildiğini söyledi.

20 Mayıs’a kadar yetecek akaryakıt mevcut

20 Mayıs’a kadar yetecek akaryakıtın mevcut olduğunu dile getiren Arıklı kurumda yıllardır süren bir vurgun olduğunu, buna alet olunmamasını istedi.

Şahiner’in Kıb-Tek soruşturma komitesinde konuşulanları bildiği halde bu şekilde konuşmasını anlamadığını kaydeden Arıklı, “Gelin bu kurumu birlikte kurtaralım” dedi.

Arıklı “Beni örneğin sayıştay raporları konusunda neden bir şey yapılmıyor diye sıkıştır” dedi.

Erhürman: Kıb-Tek 333 milyon zararda

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman “ekonomi” başlıklı güncel konuşma yaptı. Erhürman,

Kıb-Tek’teki yolsuzlukların üzerine gitmek için güç ve cesarete ihtiyacı varsa Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya, bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner’i Kıb-Tek konusunda kendilerinin görevlendirdiğini belirten Erhürman, şartname konusunda Şahiner’in yaptığı uyarıları dikkate alıp şartnameyi değiştirdiklerini anımsattı, kendisine teşekkür edilmesi gerektiğini söyledi, Şahiner’in “birilerinin ağzıyla konuştuğuna” yönelik sözleri hiç doğru bulmadığını ifade etti.

Gaza geçilse bile 6 ayda maliyetlerin düşmeyeceğini, yatırım maliyetleri nedeniyle bu sürenin çok daha uzun olacağını dile getiren Erhürman, nizamnameye uyulmamasından dolayı şu ana kadar

Kıb-Tek’in 333 milyon zararda olduğunu kaydetti.

Hayat pahalılığının dondurulmasının hükümetin gündeminde olduğunu duyduğunu belirten Erhürman, akaryakıt zammı hayat pahalılığının dondurulması sonrasına bırakılırsa bunun insanların alım gücünde düşüşe neden olacağını, bunun da piyasaya yansıyacağını kaydetti.

Şahali: Hellimde ciddi sıkıntı yaşanabilir

Ardından CTP Milletvekili Erkut Şahali “Tarımda mevcut durum ve olası tehditler” başlıklı konuşma yaptı.

Ülkedeki sanayi mamullerinin çok önemli bölümünün süt ürünleri olduğunu kaydeden Şahali, hellim konusundaki kurallar yerine getirilmezse ciddi sıkıntı yaşanacağını belirtti.

Sanki AB hellimin nasıl üretileceğine dair talimat verilecekmiş gibi bir algı yaratıldığını belirten Şahali, bu tarifin Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar tarafından AB’ye sunulduğunu, coğrafi tescil istendiğini anımsattı.

AB’nin de gıda güvenliği standartlarında ve sadece Kıbrıs’ta üretilmesi kaydıyla Avrupa’da satılması yönünde karar alacağını söyleyen Şahali, bu standardın daha sonra dünyanın diğer noktalarına satış açısından da kullanılabileceğini anlattı.

Hellim tescilinin gerçekleşmesinin ardından geçecek 10 yıl içinde ürünün içinde belirli oranda küçükbaş hayvan sütü bulunması gerekeceğini söyleyen Şahali, bunun küçükbaş hayvan varlığının artırılması ihtiyacını ortaya çıkaracağını kaydetti.

Küçükbaş hayvan varlığının artırılması için hayvan ithaline başlandığını söyleyen Şahali, İspanya’dan getirilen hayvanlar olduğunu ancak hellim tescili için yerel ırklardan elde edilen sütlerin kullanılmasının önemli olduğunu belirtti.

Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinde bazı alanlarda 2 yıl geriden gelen bakiyeler olduğunu kaydeden Şahali, Küçükbaş Hayvan Desteklerinde eksik bırakılan ödemeler de olduğunu belirtti, bu konudaki duruşun ne olduğunu sordu.

Çavuşoğlu: Hellime büyük önem veriyoruz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, cevap vermek üzere kürsüye çıktı. Hellim konusuna büyük önem verdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, ortak mücadeleyle hellim konusunun belirli bir noktaya getirilebildiğini anlattı.

Hellimin denetlenmesiyle ilgili tartışmaların sürdüğüne işaret eden Çavuşoğlu, günü geldikçe bu konuların ele alınacağını kaydetti.

KKTC halkı ve devletin tüm gailesinin ülkedeki üretim standartlarının yükseltilmesi, uluslararası kriterlerin yakalanması ve pazarlama sorununun üstesinden gelinmesi olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, hellim tescilinin bu açılardan önemine işaret etti.

Bu konuda çıkılan yolculukta kimsenin umutsuz olmaması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, İspanya’dan ithal edilecek küçük baş hayvanların hellim dışındaki üretimde kullanılması, yerel ırkların da tamamen hellime yönlendirilmesinin planlandığını anlattı.

Kulak numaraları konusundaki sıkıntının aşılması için çalıştıklarını dile getiren Çavuşoğlu, İhale Yasası nedeniyle sürecin çok uzadığını belirtti.

Kuraklık konusunda yürüttükleri çalışmalar olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şu an en ekonomik arpa alımının TMO üzerinden yapılacak gibi göründüğünü dile getirdi.

Çavuşoğlu, Tarım Sigortası Fonu kapsamını geliştirmeyi de planladıklarını kaydetti.

İncirli: Ülkede işsizlik artıyor

Ardından CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli “Hükümetin Covid-19 Pandemi Yönetimindeki Eksiklikleri ve Yanlışları” başlıklı konuşma yaptı.

Pandemide bir yılın geride kaldığını belirten İncirli, ülkede sağlık krizi yanında, ekonomik ve sosyal krizin yol açtığı yoksulluk salgınıyla da karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Ülkede gençler ve kadınlarda işsizliğin ciddi şekilde arttığını dile getiren İncirli, buna dikkat edilmezse yıkımın boyutlarının artacağını ifade etti.

Ülkelerin sağlık krizinde önemli enstrümanları olduğunu, bunların başında da testlerin geldiğini ifade eden İncirli, hızlı antijen testleri konusunda daha önce yaptıkları uyarılara işaret etti.

Hızlı antijen testleri olmaksızın açılmanın doğru şekilde yönetilemeyeceğini anlatan İncirli, gelen antijen testlerinin neden hala kullanılmaya başlanmadığını sordu.

Aşılama konusunda gerekli adımların atılmadığını dile getiren İncirli, 55 yaş üzerindekiler ve kronik hastalara bu aşıların yapılmasının insanları hayatta tutacağını anlattı.

Pandemi döneminde gençlerin ruh sağlıklarını korumak için gerekli çalışmaların yapılmadığını ifade eden İncirli, bu konuya önem verilmesini istedi.

Manavoğlu: Ülkeyi birbirine düşürdünüz

Daha sonra HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu “Pandemi Yönetimi, Maliye, Sağlık, Ekonomi, Turizm ve Eğitim Bağlamında Gerekli Olan Koordinasyon” başlıklı konuşma yaptı.

Manavoğlu, damızlık küçükbaş ithaline izin veriliyorsa, ilerleyen dönemde bunun kontrolünün nasıl yapılacağını sordu.

Hükümet mensuplarının, yaptığı karışık açıklamalarla toplumdaki birçok kesimi birbirine düşürdüğünü ifade eden Manavoğlu “bütün ülkeyi birbirine düşürmeyi başardınız” dedi.

Bu konuda hükümet mensuplarına ya bir danışmanlık almaları ya da toplantı yapmalarını öneren Manavoğlu, koordineli şekilde ülkenin imkanlarını göz önüne alarak açıklama yapmaya çağırdı.

Sanki daha önce hiç politikada bulunmayan bir bakanlar kurulu görüntüsü oluştuğunu belirten Manavoğlu, hükümeti, “içinde bulunulan durum daha da kaosa sürüklenmeden toparlanmaya” çağırdı.

Eğitim konusunda son gelinen noktanın ne olduğunu soran Manavoğlu, yüz yüze eğitimle ilgili bir plan varsa kendileriyle paylaşılmasını istedi.



Atakan: Sorunlar daha da büyüdü

HP Milletvekili Tolga Atakan “Hükümetin İlgisizliği Kıskacında Ülkemiz” konulu güncel konuşma yaptı.

Ülke sorunları ve Covid-19’un hükümetin sorunları arasında yer almadığını, hükümetin yolunun ülke gerçekleri ve vatandaşın gündemiyle kesişemediğini savunan Atakan, bu nedenle sorunların daha da büyüdüğünü belirtti.

Atakan, hükümetin, ülkeler arası uçuşlarla ilgili yeni uygulamalar konusunda bilgi ve yol haritası bulunup bulunmadığını sordu.

Digital Green Pass uygulamasına haziran ayında başlanacağını söyleyen Atakan, buna dahil olmaya yönelik adımlar atılmakta geç kalındığını, bu konunun ivedilikle ele alınması gerektiğini belirtti.

İki doz aşı olan kişilerin ülkeye gelmesine yönelik çalışma veya altyapı çalışması yapılıp yapılmadığını soran Atakan, bu yönde adım atılması gerektiğini belirtti.

Çağatay: 50 senedir müzakereler sonuçlanmadı

HP Milletvekili Erek Çağatay, “Doğu Akdeniz’in Hidrokarbonları Işığında Kıbrıs Uyuşmazlığı” konusunda konmuştu.

Uzlaşı sağlanamamasının nedeninin Rum zihniyetinin uzlaşılmaz yapısı olduğunu ifade eden Çağatay, 50 senedir müzakerelerden sonuç alınmamasının nedenlerinin ortaya koyulması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Rum tarafının çözüme ihtiyaç duyacağı şartları sağlamak gerektiğini ve Rum tarafında zihniyet değişimi sağlanmazsa, çözüme ulaşılmayacağını belirten Çağatay, doğalgaz konusunda BM’nin inisiyatif alması gerektiğini kaydetti.

Çağatay, Rumların attığı adımlarla Doğu Akdeniz’de gerginlik yarattığını belirtti.

Çağatay, Doğu Akdeniz’deki olumsuz gelişmelerle ilgili Türkiye ve KKTC’nin haklılığının anlatılması, çatışmacı olmadan caydırıcı şekilde hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Angolemli: Kapalı oturum yapılmalı

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, “hükümet icraatları” konusunda konuşma yaptı.

Angolemli, geçmişte yapılan hatalardan dolayı ambargo altına girildiğini söyleyerek, hellim konusunda kapalı oturumda tartışma yapılmasını istedi.

Ülkenin geleceği için önemli olan hellim için ortak bir görüşe varılmasını isteyen Angolemli, gizli tutanakların da görüşülmesine olanak sağlayacak şekilde kapalı oturum talebinde bulundu.

Angolemli, sağlık çalışanlarına verilen değerin ve teşekkürün sözde kaldığını söyleyerek, pandemide çalışan sağlık çalışanlarının yemeklerinin kesilmesini eleştirdi.

Cumhuriyet Meclisi’nde güncel konuşmaların ardından dünkü oturum sona erdi. Bir sonraki oturum 29 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.