Önemli bir katkı

Kaner Şirketler Grubu, Orman Haftası’nda 2 bin 21 adet fidan bağışı gerçekleştirdi.

Kaner Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kaner, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ta son 20 yılda 12 bin hektarın üzerinde orman ve özel arazinin yandığını, Kuzey Kıbrıs’ın doğasına yatırımlarının bu fidan bağışıyla sınırlı kalmayacağını, doğa için sürdürülebilir yatırımlar yapmanın önemli olduğunu belirtti.

Orman Haftası kapsamında Kaner Şirketler Grubu adına açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kaner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na 2021 adet fidan bağışı yaptıklarını ifade etti. Ülkemizin doğasına yatırımlarının bu fidan bağışıyla sınırlı kalmayacağını belirten Kaner, doğa için sürdürülebilir yatırımlar yapmanın önemine dikkat çekti: “Kuzey Kıbrıs hepimizin. Ormanlık alanlarımızı artırmak, gelecek nesillere daha yeşil bir Kuzey Kıbrıs bırakacak olmak hepimiz için mutluluk verici. Biz de Kaner Şirketler Grubu olarak bu alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Kurumsal yatırımların yanında bireysel tedbirlerin de öneminin altını çizen Serhan Kaner, Orman Dairesi’nin uyarılarının önemini hatırlattı.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021, 04:01