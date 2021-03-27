Hedef çağdaş bir sistem 

Cumhuriyet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi dün gerçekleştirdiği toplantıda “Hal Yasa Tasarısı”nı madde madde görüşmeye devam etti.

Ülkedeki sebze, meyve ve gerekli görülen diğer malların ticaretinin kayıt altına alınıp, kaliteli, standartlara, gıda güvenilirliğine ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet koşulları içinde, haller aracılığıyla yapılmasının hedeflendiği tasarı üzerindeki komite çalışmaları bir sonraki toplantıda devam edecek.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, komite toplantısına davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan Evren Zeki Gücel, Ticaret Dairesi’nden Zalihe Uzun ve Savaş Metcooğlu, Tarım Dairesi’nden Berna Kamçı Altun ve Reşat Değirmenci katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundu.

UBP Milletvekili Hasan Taçoy başkanlığı'nda toplanan komiteye, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Özdil Nami, HP Milletvekili Tolga Atakan, UBP Milletvekili Özdemir Berova ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe katıldı. Komite toplantısında ayrıca CTP Milletvekili Salahi Şahiner de yer aldı.

“Hal Yasa Tasarısı”, malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını; üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasını; malların ticareti ile uğraşan kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesini de içeriyor.

Hallerin alt yapılarının çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamak amacıyla malların alımı, satımı ve devriyle hallerin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları, işletmecinin sorumlulukları da belirleniyor.

Tasarı, yasaya aykırılık halinde uygulanacak yaptırımları, bakanlıklar ile belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları, satış işlemlerinin şeklini, üretici ve tüccarların veya diğer gerçek ve tüzel kişilerin mal satışlarında uyması gereken kurallar da kapsıyor.

Sayıştay Komitesi de toplandı

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi’nin dünkü toplantısında “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun ‘Muhtelif Elektrik Malzemeleri’ Alımına İlişkin MİK.056/2019 Karar Numaralı İhalesi ile Sonrası Uygulamalara İlişkin Sayıştay Denetim Raporu (S.R.NO:33/04/2021)” görüşüldü.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Komitesi, sonraki toplantılarında söz konusu raporu görüşmeye devam edecek.

Komite toplantısında davetli olarak Sayıştay Başkanlığı’ndan Enver Şener, Gülnihal Fahrioğlu ve Ece Çelikdal Alas; Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan Evren Zeki Gücel ve KIB-TEK’den Hançer Kadrioğulları, Vehit Suphi ve Bahar G. Denner yer aldı.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner başkanlığında toplanan Sayıştay Komitesi toplantısına UBP Miletvekilleri Dr. Özdemir Berova ve Hasan Taçoy, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları ve HP Milletvekilleri Erek Çağatay ve Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021, 03:53