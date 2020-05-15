Askerler artık izne çıkabilecek

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay askerlerin yarından itibaren izne çıkabilceğini açıkladı. Özersay’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Az önce Güvenlik Kuvvetleri Komutanımızla görüştüm. Salgın döneminde tedbir olarak izinler askıya alınmıştı. GKK'daki çavuş ve erler yarından itibaren yeniden ev izinlerini kullanmaya başlıyorlar. Önümüzdeki Bayram süresince de dönüşümlü olarak bayram izinleri de söz konusu olacak. Kimisi iki ay kimisi ise daha da uzun bir süre kışladan dışarıya çıkamamış olan gençlerimiz için bir nefes alma imkanı doğacak. Hem kendilerinin hem de ailelerinin gözü aydın.



Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 16:16