Corona bu kadınları yıkamadı

Kuşadası'nda iki yıl önce kooperatifleşerek üretime katılan kadınlar, corona virüsü salgını sürecinde evlerine kapanıp, ev işlerine yoğunlaşma yerine sağlık çalışanları için üretime ve gelecek projelerine yoğunlaştılar. Corona virüsü salgının psikolojik baskısını hissetmeden, salgın sonrası yaşam ve üretime odaklandılar. KUŞAKK Başkanı Şerife Atınç,"Pandemi bizi yıkma yerine, daha güçlendirdi. Bakış açımızı değiştirdi. Burada dayanıklılığın birlikteliğin önemimi anladık. Önceliğimiz tarımsal ürünler ve yerel gıdalar" dedi.



Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 10:33