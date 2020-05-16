Dalyan Kanalı'nın "gerdanlıkları" misafirlerini bekliyor

Muğla'nın Ortaca ilçesinde doğal güzelliğiyle görenleri adeta büyüleyen Dalyan Kanalı'nda her yıl binlerce turisti sazlıklar arasında gezdiren tur tekneleri, bakımları tamamlanarak suya indirilmeye başlandı.

Avrupa'nın en iyi korunan açık alanları arasında gösterilen ve her yıl ortalama 1 milyon turisti ağırlayan Dalyan Kanalı'nda turistik gezilerde kullanılan tur teknelerinin bakımı, çekek yerinde titizlikle yapılıyor.

Traktörlerin römorklarına yüklenerek bakımı tamamlanan tekneler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğin hakim olduğu kanala indirildi.

Salgın tedbirleri kapsamında teknelerle gezi yapmanın yasaklandığı kanal, boş haliyle de çok güzel görüntüler sergiledi.

Dalyan Tekne Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göl ile denizi bağlayan yaklaşık 21 kilometre uzunluğundaki doğal kanalın turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

