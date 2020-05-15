Bu Pazar kısmi sokağa çıkma yasağı yok

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlarla ilgili kafalarda oluşan soru işretleri üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İşte paylaşım:

Çok sayıda gelen soru üzerine aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma zorunluluğu doğmuştur.

- 16/05/2020 tarihi itibarıyla (16/5/2020 dahil) gece sokağa çıkma yasağı saat 22:00’de başlayacak olup sabah saat 06:00’da sona erecektir.

- 20/05/2020 tarihi itibarıyla (20/05/2020 dahil) gece sokağa çıkma yasağı saat 00:00’da (21/05/2020) başlayacak olup sabah saat 06:00’da sona erecektir.

- Pazar günleri sabah 06:00 ile akşam 21:00 arası uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı 17/05/2020 tarihi itibarıyla (17/05/2020 dahil) kaldırılmış olup, 17/05/2020’de kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmayacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.