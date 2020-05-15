İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlarla ilgili kafalarda oluşan soru işretleri üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İşte paylaşım:
Çok sayıda gelen soru üzerine aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma zorunluluğu doğmuştur.
- 16/05/2020 tarihi itibarıyla (16/5/2020 dahil) gece sokağa çıkma yasağı saat 22:00’de başlayacak olup sabah saat 06:00’da sona erecektir.
- 20/05/2020 tarihi itibarıyla (20/05/2020 dahil) gece sokağa çıkma yasağı saat 00:00’da (21/05/2020) başlayacak olup sabah saat 06:00’da sona erecektir.
- Pazar günleri sabah 06:00 ile akşam 21:00 arası uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı 17/05/2020 tarihi itibarıyla (17/05/2020 dahil) kaldırılmış olup, 17/05/2020’de kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmayacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Bu Pazar kısmi sokağa çıkma yasağı yok
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars çok sorulan soruya yanıt verdi
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlarla ilgili kafalarda oluşan soru işretleri üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İşte paylaşım:
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