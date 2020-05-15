Bu Pazar kısmi sokağa çıkma yasağı yok

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars çok sorulan soruya yanıt verdi

Bu Pazar kısmi sokağa çıkma yasağı yok
banner432

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlarla ilgili kafalarda oluşan soru işretleri üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İşte paylaşım:
Çok sayıda gelen soru üzerine aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma zorunluluğu doğmuştur.
- 16/05/2020 tarihi itibarıyla (16/5/2020 dahil) gece sokağa çıkma yasağı saat 22:00’de başlayacak olup sabah saat 06:00’da sona erecektir.
- 20/05/2020 tarihi itibarıyla (20/05/2020 dahil) gece sokağa çıkma yasağı saat 00:00’da (21/05/2020) başlayacak olup sabah saat 06:00’da sona erecektir.
- Pazar günleri sabah 06:00 ile akşam 21:00 arası uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı 17/05/2020 tarihi itibarıyla (17/05/2020 dahil) kaldırılmış olup, 17/05/2020’de kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmayacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
80 dönüm kül oldu
80 dönüm kül oldu
  1. KIBRIS