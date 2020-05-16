‘Adil şartlarda yarış olmayacak’

Beyzade ÜNALMIŞ

K-Pet Süper Lig temsilcisi Yenicami’nin genç çalıştırıcısı Özgü Bayraktar başlaması gündemde olan idman süreci ile ilgili olarak açıklama yaptı. Bayraktar yaptığı açıklamada kalan 8 maçın her takım için farklı olacağını belirterek, bir çok takım için çıkılacak ilk maç dahil hepsinin final niteliği taşıdığını ifade etti.

İyi olmalıyız

Yenicami çalıştırıcısı Özgü Bayraktar yaptığı açıklamada, ligde çıkacakları ilk maçın final maçı olmayacağını belirterek ligin üçüncü devresi diye adlandırabilecekleri bir dönemde takımların eşit ve adil şartlarda yarışmayacağını söyledi. Takımların genel durumlarının değişkenlik gösterebileceğini belirten Özgü Bayraktar, Yenicami olarak oyuncularındaki değerleri geçmiş dönemlerdeki değerlerle karşılaştırıp planlama yapacaklarını söyledi. Yağ ve kas kitlelerinin daha iyi olduğunu oyuncularında gözlemlediklerini belirten Bayraktar, bunun da oyuncularının evde kaldıkları dönemde kendilerine iyi baktıklarının göstergesi olduğunu söyledi. Oyuncularının ne durumda döneceğinin bilinmesinin ise zor olduğunu belirten Özgü Bayraktar, bazı takımlara 4 bazı takımlara ise 5-6 haftanın yeterli olacağını sözlerine ekledi.

