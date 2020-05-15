80 dönüm kül oldu

Güzelyurt'ta, Eski Akdeniz yolu üzerinde bulunan Bilen Tarım isimli iş yerinin doğu kısmındaki arazide henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı çıkan yangın sonucu yaklaşık 80 dönün biçilmemiş arpa yandı.

Yangına polis itfaiye, sivil savunma ekipleri, çevre halkı iş makineleri ve traktörler ile müdahale etti.

Polis Basın Subaylığı yangının çıkış sebebinin araştırıldığını bildirdi.