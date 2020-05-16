Ünlü moda tasarımcıları endüstriyi değiştirmek için bir araya geldi

Dünyaca ünlü bazı moda tasarımcıları, moda endüstrisini dönüştürmek için teklif hazırlayarak açık bir mektup imzaladı. Hazırlanan teklifte modanın nasıl düzeltileceği ve endüstrinin nasıl daha sürdürülebilir hale getirileceği konuşuldu...

Açık mektupta şu ifadeler yer aldı;

“Sonbahar / Kış sezonunu kışın (Ağustos / Ocak) ve İilkbahar / Yaz sezonunu yazın (Şubat / Temmuz) geri getirin. Yeniliği sağlamak için sezon boyunca daha dengeli bir teslimat akışı yaratın, aynı zamanda ürünlerin arzu yaratması için zaman tanıyın.”

“Zorlayıcı olsa da mevcut ortamın, işlerimizi basitleştirecek, daha sürdürülebilir hale getirecek ve sonuçta müşterilerin ihtiyaçlarına daha yakın BİR şekle sokacak temel ve hoş bir değişiklik için bir fırsat sunduğunu kabul ettik.”

“Birlikte çalışmanın endüstrimizin, daha sorumlu olmasına izin vermesini ve modayı dünyamızın önemli bir parçası haline getiren büyüyü ve yaratıcılığı geri getirmesini umuyoruz.”



Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 10:33