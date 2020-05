Dünya can kaybı 300 bini aştı

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle 303 bin 438 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 706 bin 174 kişi de iyileşti.

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 457 bin 593 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 86 bin 912 kişi yaşamını yitirdi.

Coronavirüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da güncel can kaybı ve vaka sayısı açıklandı. Ülkede son 24 saat içinde 242 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 31 bin 610'a yükseldi.

Vaka sayısı ise 789 artarak 22 bin 885 oldu. İtalya Sivil Savunma Ajansı’nın açıkladığı son verilere göre, ülke genelinde ölü sayısı 31 bin 610’a, vaka sayısı ise 223 bin 885’e ulaştı.

Reuters’ta yer alan habere göre, İtalya’da iyileşenlerin sayısı ise 120 bin 205’e yükselirken, hasta ve bakımevlerinde tedavi gören 808 kişinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Danimarka

Danimarka'da Coronavirüsü nedeniyle son 24 saatte hiç can kaybı yaşanmadı. Bu ülkede 13 Mart'tan bu yana bir ilk olarak kayıtlara geçti. Aralık 2019’da ortaya çıkan Coronavirüsüyle mücadele amansız bir şekilde sürerken, dünyanın farklı noktalarından umut verici haberler de geliyor.

Salgının yayılmaya başladığı dönemde sınırlarını ilk kapatan ülkelerden Danimarka’da 13 Mart’tan bu yana bir ilk yaşandı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri son 24 saat içinde Coronavirüsüne bağlı olarak ölüm meydana gelmediğini duyurdu.

Perşembe gününden bu yana vaka sayısı 78 artarken, toplam 10 bin 791’e ulaştı. Toplam can kaybı ise 537 olarak sabit kaldı.

Fransa

Fransa'da Coronavirüsü salgını nedeniyle son 24 saat içinde 104 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 27 bin 529'a yükseldi.

İspanya

İspanya'da son 24 saatte 138 kişi Coronavirüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Bu rakam düne göre yüzde 33'lük bir düşüş olduğunu gösteriyor. Coronavirüsünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya'da son veriler kamuoyuyla paylaşıldı.

Önceki gün son 24 saatte 217 can kaybı duyurulurken, dün yaklaşık yüzde 33 düşüşle 138 ölü kayıtlara geçti. Bu pazartesi gününden bu yana açıklanan en düşük rakam olarak dikkat çekti. Böylelikle toplam can kaybı 27 bin 459'a yükseldi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre yeni vaka sayı ise 643 artarak 230 bin 183’e ulaştı. Ülkede günlük ölü sayısı 2 Nisan’da 950’ye ulaşarak zirve yapmıştı.

Rusya

Corona virüsünde yeni vaka sayısının 12. günde 10 binin altına düştüğü Rusya'dan son durum açıklaması geldi. Buna göre yeni vaka sayısı yeniden 10 binin üzerine çıktı. Son 24 saatte 10 bin 598 yeni vaka kayıtlara geçti. 12. güne girildiğinde 9 bin 972 yeni vaka kayıtlara geçerken, dün psikolojik seviye haline gelen sınır yeniden aşıldı. Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre son 24 saatte 10 bin 598 yeni tanı koyulduğu açıklandı. Böylelikle toplam vaka sayısı 252 bin 245'ten 262 bin 843’e yükseldi. Bu alanda üçüncü sırada bulunan Rusya’nın önünde yalnızca ABD ve İspanya yer alıyor.

113 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, toplam ölü sayısının ise 2 bin 418'e yükseldiğini duyurdu.

Rusya'da Kremlin Sözcüsü Peskov ve Başbakan Mişustin gibi siyaset dünyasının önemli isimleri de Coronavirüsüne yakalanarak tedavi altına alındı.

Birleşik Krallık

Birleşik Krallık'ta son 24 saatte 384 kişinin daha Coronavirüsü salgını nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu. Ülkedeki toplam can kaybı 33 bin 998'e ulaştı. Avrupa’daki Corona salgınında en çok can kaybının yaşandığı ülke olan Birleşik Krallık’ta son 24 saatte 384 kişi öldü.

Can kaybının 34 bine yaklaştığı ülkede, Reuters haber ajansının verdiği bilgilere göre, bugün 3 bin 560 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam 236 bin 711 vaka bulunduğu açıklandı.

Birleşik Krallık’ta önceki gün ise 428 can kaybı yaşanmıştı.

Hafta başında Başbakan Johnson, ülkedeki Coronavirüsü tedbirlerini gevşetmek üzere bir plan açıklamış ancak İngiliz kamuoyu açıklanan gevşetme paketine sıcak bakmamıştı.

Arap ülkeleri

Coronaviürs nedeniyle ölenlerin sayısı Kuveyt’te 96, Yemen’de 15’e yükselirken, Umman, Fas ve Lübnan’da da vaka sayıları arttı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 96’ya yükseldiği belirtildi.

Yemen Sağlık Bakanlığı da Hadramevt ilinde 3 kişinin daha virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini, 5 kişiye de Kovid-19 teşhisi konulduğunu duyurdu.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 16 kişinin daha Kovid-19’a yakalandığı ve vaka sayısının 6 bin 623’e ulaştığı duyuruldu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede 5 kişiye daha virüs teşhisi konulmasıyla Kovid-19 vaka sayısının 891’e, sağlığına kavuşanların sayısının 246’ya yükseldiğini duyurdu.