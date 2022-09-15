Ömer KADİROĞLU

Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü’nün kısa bir süre önce UBP’den istifa ettiğini açıklamış olmasına karşın, önceki gün parti meclisi toplantısında görülmesi çeşitli yorumlara yol açtı.

Diyalog muhabirinin görüşlerine başvurduğu Tülücü ise, partiden istifasının kabul edilmediğini belirterek “İstifa kararımı askıya aldığım için toplantıya katıldım” dedi.

UBP’den herhangi bir söz alıp almadığına ilişkin bir soruya “herhangi bir söz almadım sadece yıllardır mensubu olduğum bir parti olduğu için bilgi almak adına toplantıya katıldım” şeklinde cevap veren Tülücü şunları kaydetti:

“Ulusal Birlik Partisi’nin Parti Meclisi toplantısına katıldığım doğrudur. Bir süre önce istifa etmiştim ama istifamı kabul etmedikleri için benim de yıllardır partim olduğu için bilgi almak adına önceki gün Parti Meclisi toplantısına katıldım. Ben istifa kararımdan geri dönmedim ancak istifamı askıya aldım.”

Mahkemeye başvuracak

Tülücü, yıllarca Paşaköy’e bağlı olan iki köyün başka belediyeye bağlanması konusunda ise Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağını söyledi.

Tülücü şöyle devam etti:

“Benim görev yaptığım belediyeden alınıp Geçitkale Belediyesi’ne bağlanan iki köyün tekrardan belediyemize bağlanması için anayasa mahkemesine başvuracağım. Bir köy 30 yıl önce biri de 2008 yılında Paşaköy Belediyesi’ne bağlanmıştı. Diğer yandan UBP’den herhangi bir söz aldığım yönünde bir söylenti başladı ancak tekrar ediyorum ben herhangi bir söz almadım sadece yıllardır mensubu olduğum bir parti olduğu için bilgi almak adına toplantıya katıldım. Bağımsızlığımızı çıkıp açıkladım ancak Ulusal Birlik Partisinden mi yoksa bağımsız Belediye Başkanı adayı olacağım konusunda kararımı vermedim, arkadaşlarımız ne karar verirse onu uygulayacağım.”