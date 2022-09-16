Tacın sahibi belli oldu

Bu yıl 35’incisi gerçekleştirilen Miss Kuzey Kıbrıs güzellik yarışmasında 18 yaşındaki Azra Kızılbora birinci olurken, Bay Kuzey Kıbrıs yarışmasında ise 20 yaşındaki Volkan Zeki Sel birinci seçildi.

Miss Kuzey Kıbrıs ve Kanser Hastaları’na Yardım Derneği Himayelerinde Kuzey Kıbrıs’ın en uzun soluklu sosyal farkındalık organizasyonu 24’üncü Bay Kuzey Kıbrıs 2022 finali Limak Cyprus Deluxe Hotel’de yapıldı.

Bülent Günkut’un organizasyon ve sunumunda gerçekleşen görkemli final BRT HD ekranlarından canlı yayın olarak dünyaya aktarıldı.

Miss Kuzey Kıbrıs 2022 yarışmasında tacın sahibi, Azra Kızılbora olurken, Halime Denizkurdu ikinci, Suna Seferler üçüncü oldu.

Yarışmada, Miss Turizm Limak 2022 ödülü Suğde Tunççağ verilirken, Miss Dostluk 2022 Güzeli ödülü Maja Buyamba seçildi.

Bay Kuzey Kıbrıs 2022 Volkan Zeki Sel seçilirken, ikinci Ahmet Özcezarlı, üçüncü ise Olkan Özoğul seçildi.

Bay Turizm Limak 2022 ödülünü Hüseyin Gündüz, Bay Dostluk ödülünü ise Şaban Vural aldı.

Miss Kuzey Kıbrıs 2022 Azra Kızılbora

2. Halime Denizkurdu

3. Suna Seferler

4. Miss Turizm Limak 2022 Suğde Tunççağ

5. Dostluk Güzeli 2022 Maja Buyamba

Bay Kuzey Kıbrıs 2022 Volkan Zeki Sel

2. Ahmet Özcezarlı

3. Olkan Özoğlu

4. Bay Turizm Limak Hüseyin Gündüz

5. Bay Dostluk 2022 Şaban Vural

Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2022, 10:03