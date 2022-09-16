Farkını ortaya koydu

Girne'nin en gözde mekanı Nima Restaurant&Lounge Bar 1. Yılını muhteşem bir konsept partiyle kutladı. Dünyanın en ünlü kabaresinden esinlenerek gerçekleştirilen “Moulin Rouge”konseptli

1. Yıl kutlaması adeta bir şölen havasında gerçekleşti.

Moulin Rouge simgesi olan kırmızı yel değirmeni, özel kostümler ve dekorasyonun başrolde olduğu gecede özel olarak hazırlanan kokteyl ve yiyecekler konukların beğenisine sunuldu. Tüm binanın kırmızı ışıklarla aydınlatıldığı, baştan sonra Mounlin Rouge esintileriyle dekore edilen mekanda, geceye muhteşem dans şovları damga vurdu. Yurt dışından özel olarak getirilen ekip, şovları ve kostümleriyle, davete katılan misafirlere unutamayacakları bir gece yaşattı. DJ Gökhan Güneş’in gecenin başından sonuna kadar, çaldığı o döneme ait müziklerle eğlence doruklara çıktı. Moulin Rouge etkisini tüm misafirlere yaşatan Nima Lounge bir kez daha farkını ortaya koyarak eğlence dünyasında çıtayı yükseklere taşıdı. Nima’nın 1. Yıl pastası, tüm ihtişamıyla Nima ekibi tarafından kesildi.