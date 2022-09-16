Yine risk var

Anayasa Mahkemesi’nin yerel seçimlerin 27 Kasım’da yapılmasına ilişkin yasayı iptal etmesi sonrasında, UBP ile CTP yeni bir tarih üzerinde uzlaştı.

Buna göre seçim tarihi 25 Aralık olarak belirlendi. Meclis’in yıldırım hızıyla kabul ettiği yasanın Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi konusunda ikinci bir iptal kararının çıkabileceği belirtiliyor.

UBP ile seçim tarihi konusunda uzlaşan CTP, diğer yandan belediye sayısının 28’den 18’e indirilmesini öngören yasayı Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğini açıkladı.

Böylesi bir adımın, seçimlerin 25 Aralık’ta yapılmasına olumsuz etki yapabileceği, mevcut çıkmazın daha da büyüyeceği ifade ediliyor.

Oybirliği sağlandı

Yerel seçimlerin 25 Aralık 2022’de yapılmasına ilişkin hazırlanan karar önerisi dün önce Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde görüşüldü.

Komite, “Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti Seçimlerinin” 25 Aralık Pazar günü yapılmasına yönelik karar önerisini onaylayarak, Cumhuriyet Meclisi Genel Kuruluna sevk etti.

Meclise gönderilen karar önerisi oybirliğiyle kabul edildi.

Erhürman: Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız

Öneri hakkında söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, önerinin oybirliğiyle geçmesinin söz konusu olduğunu ancak CTP’nin çok kısa süre içinde, belediyelerin birleştirilmesine ilişkin yasasının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını ve ara emri talebinde bulunacağını söyledi.

Yerel seçimlerle ilgili alınan kararlar hakkında Anayasaya aykırılık olduğu konusunda daha önce de uyarıda bulunduklarını dile getiren Erhürman, mahkemenin ilgili kararına işaret etti ve bunu düzeltmenin sorumluluğunun Meclis’te olduğunu kaydetti.

