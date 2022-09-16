Devlet garantisi verdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesaplarından canlı yayın açarak öğrencilerin şikayetlerini okudu, partisinin vaatlerini anlattı. Babacan, “Üniversiteyi kazanıp maddi zorluk yaşayan tek bir öğrencimiz kalmayacak. Öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarının karşılanması tamamen devletin garantisinde olacak” dedi.

Bu sene üniversiteyi kazanan 105 bin 772 genç okullarına kayıt yaptıramadı. Öğrenciliğin maliyetinin arttığını söyleyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesaplarından canlı yayın açtı. Babacan, kendisine gelen şikayetleri okudu, partisinin vaatlerini anlattı.

Babacan'ın ifadelerinden öne çıkanlar şöyle:

“Yurt sorununu ortadan kaldıracağız. İhtiyacı olduğu halde, maddi durumu zayıf olduğu halde yurt bulamayan her öğrencimize yurt imkânı sağlayacağız. Yurt yoksa kira desteği vereceğiz. Tüm eğitim masraflarını karşılayacak şekilde Eğitim Destek Banka Kartı vereceğiz. 18 yaşını dolduran herkes bu karttan yararlanabilecek. İlkokul, ortaokul, lise öğrencisiyse veliler kullanacak.

KYK yurtlarında kalan öğrencilerimizin yeme içme masrafı bu koskoca ülke için nedir ki öğrencileri bunlarla uğraştırıyorsunuz. Yemesi, içmesi, barınması hepsini çözeceğiz. Öğrenciler, üniversiteyi kazandıktan sonra geçim derdinde olmayacak. Esas bu. Kimsenin aklında en ufak soru kalmayacak. Hedef bu.

DEVA Partisi Genel Başkanı olarak tüm üniversiteli arkadaşlarıma söz veriyorum: Üniversiteyi kazanıp maddi zorluk yaşayan tek bir öğrencimiz kalmayacak. Öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarının karşılanması tamamen devletin garantisinde olacak. Ulaşımdı, yeme içmeydi, barınmaydı, kitaptı, kırtasiyeydi, bilgisayardı, şuydu buydu… ‘Üniversiteyi kazandım ama barınamıyorum, aç geziyorum' diyen tek bir öğrencimiz kalmayacak.”

Babacan “Öğrencilik artık çok maliyetli. Adım atıyorsunuz para. Şehirlerarası ve şehir içi ulaşım korkunç pahalandı. Gıda fiyatları almış başını almış başını gitmiş. Öğrencilerin çoğu makarnaya, patatese talim ediyor. Akşam yemeğini tek bir çorbayla geçiştiren çok sayıda gençle karşılaşıyorum. Kira fiyatları aldı başını gitti. Öğrencilik çok zorlaştı” dedi.

Öğrenciliğinde üniversiteyi kazanınca heyecanla kayıt gününü beklediklerini söyleyen Babacan, “Varlıklı ailelerin çocukları ile maddi imkanları zayıf ailelerin çocukları arasında bu kadar büyük bir fırsat eşitsizliği olmamıştı” dedi.

