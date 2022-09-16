Almanya'da, işsiz ya da devlet yardımına muhtaç olan 5 milyon kişiye gün doğdu. 1 Ocak 2023'ten itibaren Hartz IV denilen yardımlar artırılıyor. Bürgergeld (Yurttaş parası) sistemi hayata geçiriliyor.

Dört kişilik bir aile, hiç çalışmadan her ay bin 793 Euro alacak. İşsiz baba ya da anneye 502 euro, eşine 451 euro ve iki çocuk varsa, bunlara da 14-17 yaş arasında 420'şer euro ödenecek.

Meclisten geçmesine kesin gözüyle bakılan yasayla çocuklar 6-13 yaş arasındaysa, çocuk başı 348 euro verilecek. 0-6 yaşındaki çocuk başına ise 318 euro ödenecek.

Buna ‘çocuk parası’ ve kira yardımları dahil değil. Gelecekteki artışlar da enflasyon önceden göz önüne alınarak yapılacak. Bunların kiraları, ısınma giderleri, Radyo-TV vergileri bile ödenecek. Bu eklemelerle 4 kişilik ailenin aylık geliri, 2 bin 500 euroyu bulacak.

Çalışanla neredeyse aynı para

Bu hesaplara göre, evi için tek başına çalışan bir anne ya da babanın gelirine eşit bir gelir, işsiz ailelerine ödenecek. Almanların birçoğu, ‘Bu para veriliyorsa, artık niye çalışayım ki?’ demeye başladı.

Bu nedenle de birçok sektörde işçi bulunamaz oldu. Özellikle garson, inşaat işçisi, havaalanı çalışanı sıkıntısı yaşanıyor. Suriye gibi ülkelerden gelen kalabalık aileler, çocuk başına ödemeler arttığı için, hiç çalışmadan geçimini rahatlıkla sağlayacak duruma geldi.

Kısıtlama yok, büyük evde kalabilecek

Ödenen yardımlar artırılırken, daha önce uygulanan sert denetimler ve kısıtlamalar da kaldırıldı. Yardım alan aile büyük bir dairede oturuyorsa, küçük daireye taşınması gerekmeyecek ve devlet yine kirasını ödemeye devam edecek. Ailenin, kendilerine yetecek daha küçük bir daireye taşınması için iki yıllık süre yetecek.

Çalışma Bakanı Hubertus Heil'in (SPD) planı, sendikalar tarafından da olumlu karşılandı.

Ödemesiz dönemlerde, kişi başına 30 bin euroya kadar tasarruflar dikkate alınmayacak.

Evdeki her bir yetişkin için 30 bin euroluk tasarruf olsa bile, bu yardıma engel sayılmayacak.

Yardım alan kişinin, yardımlar devam ederken bankada 15 bin euroya kadar parasının olması sorun olamayacak. Daha önce, 6 bin euroyu aşan birikimi olanlara, ‘Önce bu parayı harcamalısın’ deniyordu. Sınır, 15 bine çıkarıldı.

25 yaş altındakilere özel haklar

25 yaş altındakilere uygulanan katı yaptırımlar kaldırılacak. Barınma ve ısınma giderlerini devlet karşılayacak. Sosyal yardım yasasına aykırı davrananlara yüzde 30'luk kesinti yapılıyordu, bu kaldırılacak.

Kendini geliştirmek isteyenlere ayda 150 euro daha verilecek. Destek süresinin birkaç yılla sınırlanmayacak.

Öğrenciler, çırak olarak ya da meslek eğitiminde çalışanlar 100 euro yerine 520 euroya kadar kazanabilecek.

Yardım için ‘belirli yerde ikamet’ şartı da yumuşatıldı ve ikamet yerini uzun süreli terk etmek, anında yardımın kesilmesi anlamına gelmeyecek. Analık parası ve tedavi için rehabilitasyona gidenlere de iyileştirmeler yapılacak.